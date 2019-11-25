Иркутян приглашают в Галерею сибирского искусства на выставку работ местного графика Сергея Григорьева

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства иркутского областного художественного музея имени Сукачева 28 ноября откроется выставка «ПРО_КНИЖКИ» известного иркутского художника-графика Сергея Григорьева. Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлены лучшие произведения автора – книжная графика, иллюстрация, полиграфический дизайн и фотографии, созданные в разные годы. Сергей Григорьев оформил свыше 100 изданий художественной, исторической, специальной литературы. К оформлению книги он подходит очень ответственно: создает иллюстрации, фотографии, продумывает общую стилистику издания. При этом художник старается подчеркнуть замысел автора книги, не отдавая изображению главную роль. Издания, оформленные Сергеем Григорьевым, известны читателю. Это серия для детей «Мы живем вокруг Байкала», посвященная народам Прибайкалья, серия поэтических книг «Барка поэтов», серия биографических книг «Имена Сибири» и многое другое. КООРДИНАТЫ: Выставка «ПРО_КНИЖКИ» откроется 28 ноября в 16.00 по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 23 и будет работать до 12 января 2020 года. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 8 (3952) 33-43-89. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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