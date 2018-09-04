|Культура
|05.09.2018
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Иркутян приглашают в галерею Виктора Бронштейна на моноспектакль «Старик и море»
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Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 22 сентября состоится показ спектакля режиссера Олега Юмова «Старик и море» по мотивам произведения Эрнеста Хемингуэя. Монодраму представит народный артист Бурятии Баста Цыденов.
По сюжету от старого рыбака Сантьяго отвернулась удача – долгое время он возвращался без улова. Старик решил выйти в далекое море и встретил самую большую рыбу в своей жизни.
Как сообщает пресс-служба галереи, известный режиссер-постановщик Олег Юмов по-своему интерпретировал знаменитую повесть Эрнеста Хемингуэя. История о противостоянии водной стихии и силы духа человека становится личной исповедью. Актер остается наедине со зрителем. Под аккомпанемент моринхура, подобно буддистским монахам, старик рассказывает свою историю и рисует мандалу – сакральный символ, означающий миропорядок. Постепенно он начинает заполнять священную схему ракушками, конфетами, игрушками и фруктами.
– Это море жизни, – пояснил Баста Цыденов. – Мы всю жизнь что-то несем, что-то покупаем, продаем. Все предметы, которые нас окружают, напоминают о счастливых или грустных моментах. А ведь свою жизнь Сантьяго и вспоминает, пытаясь отвоевать ее у рыбы.
Напомним, постановка с аншлагом прошла в Иркутске в апреле этого года. По многочисленным просьбам зрителей бурятские артисты снова представят спектакль в галерее Виктора Бронштейна.
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