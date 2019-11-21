Иркутян приглашают в галерею Виктора Бронштейна на выставку в формате мультимедийного сторителлинга

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 23 ноября по 8 декабря 2019 года в иркутской галерее Виктора Бронштейна пройдет выставочный проект «На этой земле». Генеральный партнер выставки – Иркутская нефтяная компания.

Как сообщает пресс-служба галереи, в основе экспозиции – история шестилетнего мальчика Димки из отдаленного поселка на севере Иркутской области и его верного друга – лайки по имени Бурд.

– Димка – фантазер и мечтатель, который верит в рыцарей и не боится драконов. А еще он мечтает о больших приключениях и подвигах, но не где-нибудь, а на этой земле. Димка знает, что здесь его ждет по-настоящему интересная жизнь, стоит лишь перемахнуть через забор, – говорится в анонсе выставки.

Экспозиция создана в формате мультимедийного сторителлинга. Над проектом работала творческая команда галереи, фотограф Евгений Козырев и иллюстратор Анастасия Кардашова. Специально к выставке композитор Михаил Резник написал авторский трек.

Каждая работа – фотография реальных производственных пейзажей и объектов – символов промышленного и социального развития севера Иркутской области. Многомерные процессы, происходящие здесь и сейчас, нашли отражение в творчестве авторов. Иллюстратор дополнила изображения новыми яркими образами и сюжетными линиями. Авторские коллажи сопровождают экспликации, написанные от имени героя.

Отмечается, что выставка будет интересна детям и взрослым. Вместе с Димкой зрители отправятся в путешествие по поселку и окрестностям: пройдут вдоль реки, побывают на месторождении, увидят железнодорожные составы и промышленные конструкции, напоминающие космические корабли.

КООРДИНАТЫ:

Возрастное ограничение 0+. Выставка пройдет в залах галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3, телефон: 8 (3952) 75-60-30. Вход свободный.