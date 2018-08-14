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Культура
15.08.2018

Иркутян приглашают в выставочный центр имени Рогаля на выставку «Мастерство добрых рук»

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском городском выставочном центре имени Рогаля 22 августа в 16.00 в рамках проекта «Город-городу» состоится открытие выставки «Мастерство добрых рук» Валентины Романовой.

Как сообщает пресс-служба музея истории Иркутска, автор выставки – мастер декоративно-прикладного творчества из Железногорска-Илимского. Онауже много лет радует родных, друзей, посетителей своим творчеством. Вышивание для нее не только потребность души, но и желание выразить свое восхищение окружающей красотой. Сюжеты работ самые разнообразные: живописные пейзажи, мир животных, знаки зодиака, сказочные персонажи. В своем творчестве предпочтение мастер отдает графической вышивке (одним цветом), также увлекается лоскутным шитьем и изготовлением сувениров-оберегов.

Вышивкой Валентина Романова увлеклась в раннем детстве. Первые уроки получила в семье у мамы, затем на уроках рукоделия в школе. После окончания Иркутского педагогического училища работала воспитателем в детском саду, обучала детей подготовительной группы навыкам вышивания.

Выставка будет работать до 23 сентября 2018 года. Телефон для справок: 200-365.

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