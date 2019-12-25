Иркутян с 10 января приглашают на выставку «Неизвестная территория» в арт-галерее «Диас»

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 10 января 2020 года в арт-галерее «Диас» начнет работать выставка «Неизвестная территория» художника из Новосибирска Евгения Зарембы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В экспозиции – более 30 живописных и графических полотен, которые расскажут о метафизическом видении художником многогранности бытия.

– Нетривиальная живопись, интригующая абстрактностью и живописными нюансами, раскроет перед зрителями сложную алхимию творческих процессов автора. С помощью языка абстракции художник исследует окружающее пространство. Аннулируя формы и образы, он использует интуитивный подход в попытке осмысления и интерпретации природных процессов посредством цвета, – говорится в сообщении пресс-службы.