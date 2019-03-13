Иркутян в день рождения Валентина Распутина 15 марта приглашают бесплатно посетить краеведческий музей

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея «Музей Валентина Распутина» 15 марта примет участие в ежегодной акции «В день рождения Валентина Распутина», проведя День открытых дверей.

Как сообщает пресс-служба музея, в этот день все желающие смогут посмотреть экспозицию о жизни и творчестве российского писателя. Так, в 10:00 состоится возложение цветов к могиле Валентина Распутина на территории Знаменского монастыря Иркутска по ул. Ангарская, 14.

Кроме того, в выставочном отделе «Музейная студия» в 14.00 состоится подведение итогов областного конкурса инсценировок по произведениям Валентина Распутина «Дом – частица нашей души». Мероприятие проводили в рамках Года театра Музей Валентина Распутина и Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина. В эту пятницу победители конкурса представят свои инсценировки зрителям.

И, наконец, в 17.00 в отделе начнется встреча с другом семьи Распутиных, известным фотографом, автором «Русского альбома», собирателем архивных материалов о писателе, дарителем Музея Валентина Распутина Анатолием Пантелеевым, который приедет в Иркутск из Санкт-Петербурга. Он расскажет о дружбе и работе с писателем, покажет фрагменты своих видео и фото съемок.

Вход на все мероприятия свободный.