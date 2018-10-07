Иркутян в октябре приглашают на две встречи в рамках проекта «Область на пленке»

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Две встречи кинохроникального клуба «Область на пленке» состоятся в октябре.

Как сообщает пресс-служба облкинофонда, у всех желающих будет возможность познакомиться с уникальными архивными кинодокументами. Каждая встреча-показ сопровождается лекцией. Вход на встречи свободный.

Четвертая встреча кинохроникального клуба «Область на пленке» состоится 10 октября в «Доме кино» Иркутского областного кинофонда в 15:00. Тема встречи «Житница Иркутской области»

Речь пойдет о том, что в советское время Усть-Ордынский Бурятский автономный округ и его огромные сельскохозяйственные земли называли житницей Иркутской области. Именно округ обеспечивал на треть продовольствием быстрорастущий регион. Это животноводство, кукуруза и пшеница. А еще бурятские парни – отличные борцы, именно они защищали честь области на различных соревнованиях.

Благодаря кинохронике зрители побывают на уборке урожая в нескольких совхозах и колхозах Осинского района в успешные и сложные времена, проедут по селу Бохан, а также вместе с первым секретарем обкома КПСС Николаем Банниковым вручат Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу правительственную награду.

Пятая встреча кинохроникального клуба «Область на пленке» состоится 24 октября в «Доме кино» Иркутского областного кинофонда в 15:00. Тема встречи: «Комсомол – моя судьба».

Поводом для встречи станет то, что 29 октября 2018 года крупнейшая молодежная организация Советского Союза – комсомол (ВЛКСМ) будет отмечать свой вековой юбилей.

Благодаря кинохронике гостям покажут, как принимали в комсомол, как лучшие молодые активисты Иркутской области ездили на комсомольские съезды в Москву. Зрители смогут заглянуть на комсомольское собрание и узнать, за что вручалась премия Ленинского комсомола.