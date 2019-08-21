Иркутян в первый день осени ждут на закрытие «Летних джазовых сезонов»

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Финальный в этом году концерт проекта «Летние джазовые сезоны» планируется провести в Иркутске 1 сентября на открытой площадке острова Юность. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского Центра Александра Филиппова.

В концерте примут участие студия барабанов «SpaceJam» (ИГУ), в арсенале которых барабаны и ритмы со всего света. Также выступят участники проекта SAX&ORGAN Андрей Гедеон и Дечебал Григоруцэ. Они представят публике свежий взгляд на известные всем рок-хиты – ведь рок-музыка и джаз в истории неразрывно связаны.

В завершение музыкальной программы на сцене появится ансамбль «Доктор Джаз», широко известный иркутской аудитории. Приятным, ярким дополнением станет огненное шоу от студии «Белая ворона».

– Проект существует уже четвертый год, и все это время мы экспериментируем. В этом сезоне мы решили показать, как казалось бы несовместимые жанры могут гармонично существовать на одной сцене, – отметил продюсер проекта и музыкант Александр Филиппов. – Так 22 июня мы уже провели яркое событие совместно с международным фестивалем «Голос Кочевников», а теперь готовимся к незабываемому закрытию.

Проект «Летние джазовые сезоны» был запущен в 2016 году руководителем ансамбля «Доктор Джаз» Александром Филипповым при поддержке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В этом году открытие «Летних джазовых сезонов» состоялось в День города с участием Игоря Бутмана, а 22 июня на открытой сцене острова Юность – выступление групп SHONO, «Сезон Dождей» и проекта Kilijek (это совместное творчество группы «Доктор Джаз» и певицы Кати Килижековой из республики Хакасия). А 26 июля на этой же сцене прошёл сольный концерт ансамбля «Доктор Джаз».

КООРДИНАТЫ:

Музыканты ждут зрителей на открытой площадке острова Юность 1 сентября 18.30.

Вход свободный.