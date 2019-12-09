Иркутян ждут на ежегодную итоговую пленэрную выставку «Краски Сибири 2019»

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 декабря в залах арт-галереи Dias откроется ежегодная итоговая пленэрная выставка «Краски Сибири 2019». Масштабный творческий проект в этом году объединил 32 художника по всей России, сообщает пресс-служба галереи.

Мастера из Омска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Читы, Кисловодска, Уфы, Шелехова, Ангарска и Иркутска представят зрителям произведения, созданные в процессе творческих поездок с арт-галереей DiaS в течение этого года. Географический охват проекта протянулся от Европы до Азии.

Более 60 полотен в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, бытовой живописи раскроют перед посетителями выставки многогранную и пеструю картину красивейших уголков нашей планеты.

– Особое внимание в этом году получил Байкал. Его художники писали не только в летнем, но и в зимнем виде, специально выезжая на лед, чтобы ухватить те впечатления и энергетику, коим полнится древнейшее озеро планеты. Путешествие в Чечню представлено роскошными пейзажами горного озера Казеной-Ам. Посещение Черногории, Израиля, Иордании и Петры подарило авторам вдохновение древней культурой и добавило экзотических ноток в привычные сюжеты. Ну, а Аршан как всегда предстал на полотнах авторов во всей своей мистической красе и мощи, – сообщает пресс-служба музея.

Специальный гость вечера – Андрей Гедеон с музыкальной программой, исполняемой на уникальном инструменте терменвоксе.

Партнеры мероприятия отель «Звезда» и ресторан «Иероглиф».