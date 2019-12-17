Иркутян зовут 18 декабря на вечер «Свет Полярной звезды»

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Доме-музее Волконских 18 декабря состоится вечер «Свет Полярной звезды», посвященный 40-летию выхода в свет первого тома серии «Полярная звезда» при участии заслуженного артиста России Бориса Изаксона. Вечер запланирован в рамках 35 областного фестиваля «Декабристские вечера», сообщает пресс-служба музея декабристов.

Сегодня серия «Полярная звезда», посвященная декабристам, насчитывает 28 томов. В ней нашли отражение истории Михаила Фонвизина, Сергея Трубецкого, Сергея Волконского, Михаила Лунина, Гавриила Батенькова, Николая Бестужева, Василия Давыдова и многих других. Выдержав испытание временем, серия продолжается, чему способствуют творческий энтузиазм московско-иркутской редакционной коллегии и читательский интерес к этому изданию.

– По количеству материалов, опубликованных впервые, серия не знает себе равных. Большая часть наследия декабристов имеет непосредственное отношение к Сибири, что позволяет воссоздать картину жизни не только декабристов, но и их сибирского окружения, – сообщает пресс-служба музея.

КООРДИНАТЫ:

Вечер «Свет Полярной звезды» начнется в 18:00 в Доме-музее Волконских по адресу: Иркутск, переулок Волконского, 10. Вход на мероприятие свободный. Справки по телефону: 8(3952)20-88-18.