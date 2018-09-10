Иркутян зовут на финальную бесплатную экскурсию по выставке Даши Намдакова «Другое измерение»

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 20 сентября пройдёт финальная бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение». О новой коллекции монументальных скульптур известного мастера расскажет искусствовед арт-фонда Даши Намдакова Надежда Комарова, сообщает пресс-служба галереи.

В образах «Другого измерения» гармонично сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези.

– Новые скульптуры находятся вне времени и пространства, наделяются первобытной энергией. Вселенная человека переплетается с миром фантастических существ, – рассказывает Надежда Комарова.

Надежда Комарова – признанный эксперт в области традиционного и древнего искусства Центральной Азии. Она работает с Даши Намдаковым с его первой персональной выставки и курирует выставочные проекты мастера по всему миру.

Экскурсия от искусствоведа Арт-фонда Даши Намдакова – шанс взглянуть на скульптуры с новой стороны, увидеть их метафоричность и символизм. Это последняя возможность побывать на бесплатной экскурсии до закрытия выставки «Другое измерение».

КООРДИНАТЫ:

Возрастное ограничение 0+.

Стоимость входных билетов на выставку – 50-150 рублей.

Экскурсия отдельно не оплачивается.

Начало мероприятия в 17:30.

Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: Иркутск, улица Октябрьской Революции, 3.

Телефон: (3952) 75-60-30.