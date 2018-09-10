|Культура
|11.09.2018
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Иркутян зовут на финальную бесплатную экскурсию по выставке Даши Намдакова «Другое измерение»
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Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 20 сентября пройдёт финальная бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение». О новой коллекции монументальных скульптур известного мастера расскажет искусствовед арт-фонда Даши Намдакова Надежда Комарова, сообщает пресс-служба галереи.
В образах «Другого измерения» гармонично сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези.
– Новые скульптуры находятся вне времени и пространства, наделяются первобытной энергией. Вселенная человека переплетается с миром фантастических существ, – рассказывает Надежда Комарова.
Надежда Комарова – признанный эксперт в области традиционного и древнего искусства Центральной Азии. Она работает с Даши Намдаковым с его первой персональной выставки и курирует выставочные проекты мастера по всему миру.
Экскурсия от искусствоведа Арт-фонда Даши Намдакова – шанс взглянуть на скульптуры с новой стороны, увидеть их метафоричность и символизм. Это последняя возможность побывать на бесплатной экскурсии до закрытия выставки «Другое измерение».
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