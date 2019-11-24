Иркутян зовут на обсуждение фильма о лидере группы «Черный обелиск» Анатолии Крупнове

Усть-Кут, Иркутск, 8.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом сезоне, проходящем под знаком Года театра, иркутский областной драматический театр имени Охлопкова активно гастролирует по региону. Совсем недавно артисты вернулись из Тайшета и Нижнеудинска, а уже сегодня находятся с гастролями в Усть-Куте, сообщает пресс-служба театра.