|Культура
|25.11.2019
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Иркутян зовут на обсуждение фильма о лидере группы «Черный обелиск» Анатолии Крупнове
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Иркутск, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Доме Кино 7 декабря состоится показ и обсуждение фильма «Анатолий Крупнов. Он был…». Модератором вечера выступит историк, продюсер рок-группы «Млечный путь» Константин Поздняков, сообщает пресс-служба областного кинофонда.
Документальный фильм рассказывает о жизни и творческом пути Анатолия Крупнова, лидера группы «Чёрный обелиск», одного из самых ярких представителей российской рок-сцены.
Киноработа, построенная в жанре нарочитого документального нуар-экшна, явилась полнометражным режиссёрским дебютом Дарьи Иванковой, выпускницы ВГИКа (мастерская Сергея Мирошниченко и Светланы Музыченко).
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