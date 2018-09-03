ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Культура
04.09.2018

Иркутян зовут на праздник «Дружба народов Прибайкалья»

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября пройдёт областной культурно-спортивный праздник «Дружба народов Прибайкалья». Об этом сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.

На стадионе «Рекорд» гостей ожидает дегустация национальных блюд, знакомство с национально-культурными объединениями Приангарья, праздничный концерт, интерактивные площадки для детей и многое другое.

Любителей спорта порадуют соревнованиями по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», масс-рестлингу, шахматам, мини-футболу, кульминацией спортивной программы станет перетягивание каната.

КООРДИНАТЫ:

  • Место и время проведения: спортивная школа «Рекорд» по адресу: бульвар Рябикова, 13г.
  • Начало – в 12:00.
  • Справки по телефону: 8(3952)380-140.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске