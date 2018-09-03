|Культура
|04.09.2018
|
|
Иркутян зовут на праздник «Дружба народов Прибайкалья»
|
Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября пройдёт областной культурно-спортивный праздник «Дружба народов Прибайкалья». Об этом сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.
На стадионе «Рекорд» гостей ожидает дегустация национальных блюд, знакомство с национально-культурными объединениями Приангарья, праздничный концерт, интерактивные площадки для детей и многое другое.
Любителей спорта порадуют соревнованиями по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», масс-рестлингу, шахматам, мини-футболу, кульминацией спортивной программы станет перетягивание каната.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: