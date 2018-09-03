Иркутян зовут на праздник «Дружба народов Прибайкалья»

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября пройдёт областной культурно-спортивный праздник «Дружба народов Прибайкалья». Об этом сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.

На стадионе «Рекорд» гостей ожидает дегустация национальных блюд, знакомство с национально-культурными объединениями Приангарья, праздничный концерт, интерактивные площадки для детей и многое другое.

Любителей спорта порадуют соревнованиями по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», масс-рестлингу, шахматам, мини-футболу, кульминацией спортивной программы станет перетягивание каната.

КООРДИНАТЫ:

Место и время проведения: спортивная школа «Рекорд» по адресу: бульвар Рябикова, 13г.

Начало – в 12:00.

Справки по телефону: 8(3952)380-140.