Иркутян зовут на встречу с оператором-документалистом Евгением Корзуном

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Доме Кино» Иркутского областного кинофонда 30 мая состоится творческая встреча с оператором Евгением Корзуном. В числе его работ – «Аянга», «Крестьянский сын», «Чужая боль», «Жили-были семь Симеонов». Об этом сообщает пресс-служба «Дома Кино».

– Принципиальность авторской позиции, любовь и внимание к человеку - эти качества ярко проявились во многих его работах. Связав свою жизнь с Восточно-сибирской студией кинохроники, Евгений Корзун впоследствии стал одним из её ведущих кинооператоров. Невозможно представить выпуски киножурнала «Восточная Сибирь» без его участия, – отмечают в «Доме Кино».

На встрече Евгений Корзун поделится с иркутянами воспоминаниями о своих многолетних приключениях, результатами которых становились замечательные документальные фильмы, а также ответит на интересующие вопросы.

Встреча начнётся в 19.00.

СПРАВКА:

Евгений Алексеевич Корзун – кинооператор-документалист, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2000 год, действительный член Национальной академии кинематографических искусств и наук.