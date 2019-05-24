|Культура
|24.05.2019
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Иркутян зовут на встречу с оператором-документалистом Евгением Корзуном
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Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Доме Кино» Иркутского областного кинофонда 30 мая состоится творческая встреча с оператором Евгением Корзуном. В числе его работ – «Аянга», «Крестьянский сын», «Чужая боль», «Жили-были семь Симеонов». Об этом сообщает пресс-служба «Дома Кино».
– Принципиальность авторской позиции, любовь и внимание к человеку - эти качества ярко проявились во многих его работах. Связав свою жизнь с Восточно-сибирской студией кинохроники, Евгений Корзун впоследствии стал одним из её ведущих кинооператоров. Невозможно представить выпуски киножурнала «Восточная Сибирь» без его участия, – отмечают в «Доме Кино».
На встрече Евгений Корзун поделится с иркутянами воспоминаниями о своих многолетних приключениях, результатами которых становились замечательные документальные фильмы, а также ответит на интересующие вопросы.
Встреча начнётся в 19.00.
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