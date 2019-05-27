Иркутян зовут совершить музыкальное путешествие вместе с ансамблем «Доктор Джаз»

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» выступит 29 мая в «Доме актёра» с программой «Вива Латино» в рамках проекта «Весь этот джаз». Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра Александра Филиппова.

Жизнеутверждающие латиноамериканские композиции занимают особое место в сердце музыкантов и слушателей. Сама музыка этого направления неоднородна и разнообразна. Потому и интересна широкому кругу зрителей.

– Это будет отличное завершение сезона. Мы буквально совершим путешествие в солнечные уголки планеты и уже настраиваемся на концерты под открытым небом, которых в этом году ожидается достаточно много, – поясняет руководитель группы «Доктор Джаз» Александр Филиппов.

КООРДИНАТЫ:

Концерт состоится 29 мая в «Доме актера» по адресу Хасановский переулок, 1.

Билеты можно приобрести в кассе музтеатра Загурского или на входе в концертный зал.