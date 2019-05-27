|Культура
|28.05.2019
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Иркутян зовут совершить музыкальное путешествие вместе с ансамблем «Доктор Джаз»
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Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» выступит 29 мая в «Доме актёра» с программой «Вива Латино» в рамках проекта «Весь этот джаз». Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра Александра Филиппова.
Жизнеутверждающие латиноамериканские композиции занимают особое место в сердце музыкантов и слушателей. Сама музыка этого направления неоднородна и разнообразна. Потому и интересна широкому кругу зрителей.
– Это будет отличное завершение сезона. Мы буквально совершим путешествие в солнечные уголки планеты и уже настраиваемся на концерты под открытым небом, которых в этом году ожидается достаточно много, – поясняет руководитель группы «Доктор Джаз» Александр Филиппов.
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