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Культура
28.05.2019

Иркутян зовут совершить музыкальное путешествие вместе с ансамблем «Доктор Джаз»

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» выступит 29 мая в «Доме актёра» с программой «Вива Латино» в рамках проекта «Весь этот джаз». Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра Александра Филиппова.

Жизнеутверждающие латиноамериканские композиции занимают особое место в сердце музыкантов и слушателей. Сама музыка этого направления неоднородна и разнообразна. Потому и интересна широкому кругу зрителей.

– Это будет отличное завершение сезона. Мы буквально совершим путешествие в  солнечные уголки планеты и уже настраиваемся на концерты под открытым небом, которых в этом году ожидается достаточно много,  – поясняет руководитель группы «Доктор Джаз» Александр Филиппов.

КООРДИНАТЫ:

  • Концерт состоится 29 мая в «Доме актера» по адресу Хасановский переулок, 1.
  • Билеты можно приобрести в кассе музтеатра Загурского или  на входе в концертный зал.

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