Иркутян зовут в краеведческий музей на выставку авторских украшений

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея с 11 февраля начнет работать выставка авторских работ Надежды Ульдановой и Натальи Мартыненко. На ней будут представлены украшения из натуральных и полудрагоценных камней, бисера, кожи.

Как сообщает пресс-служба музея, обе мастерицы – постоянные участники и победители городских, региональных, международных конкурсов и выставок.

Надежда Ульданова – мастер по работе с кожей, член «Союза мастеров народного искусства «Оникс», «Союза Камнерезов и Ювелиров Байкальского региона», «Евразийской Ассоциации Этнодизайнеров». Наталья Мартыненко – известный мастер бисероплетения. Почти 30 лет занимается плетением и вышивкой бисером. С 2003 года руководит учебно-творческой мастерской «Работа с бисером» «Союза мастеров «Оникс», успешно совмещая преподавательскую и общественную деятельность.

КООРДИНАТЫ:

Посетить выставку можно до 19 февраля по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 13. Телефон для справок: 8 (3952) 34-28-32.