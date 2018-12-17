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18.12.2018

Иркутянам 21 и 22 декабря бесплатно покажут отечественные корометражки

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 и 22 декабря проведут акцию «День короткометражного кино». Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра Иркутского отделения Союза кинематографистов России.

Так, 21 декабря в кинотеатре «Киномолл» покажут программу «Фестивальные хиты. Один против всех». Начало показа – в 19:00.

На следующий день в «Доме кино» запланирована программа «Экранизации». Начало показа – 18:00.

Вход на оба показа свободный.

Отметим, 21 декабря, в самый короткий день в году, отмечается международный День короткометражного кино. Общественные показы проходят на различных площадках: в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и т.д.

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