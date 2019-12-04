Иркутянам 6 декабря расскажут о балах и истории танца

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ 6 декабря прочитают лекцию об иркутских балах и истории танца. Об этом сообщается на странице института в соцсети «ВКонтакте».

Лекция будет проходить в рамках культурно-просветительского проекта «Центр города». Её прочтёт Лариса Намаконова.

Напомним, «Центр города» – это проект, которым Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ продолжает традицию «открытых университетов». Его цель – удовлетворить потребности населения в повышении образовательного и культурного уровня. Реализуется в ИГУ с декабря 2018 года.

КООРДИНАТЫ:

Лекция будет проходить по адресу: улица Ленина, 8, аудитория А49.

Встреча начнётся в 18.00.