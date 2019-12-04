|Культура
|05.12.2019
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Иркутянам 6 декабря расскажут о балах и истории танца
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Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ 6 декабря прочитают лекцию об иркутских балах и истории танца. Об этом сообщается на странице института в соцсети «ВКонтакте».
Лекция будет проходить в рамках культурно-просветительского проекта «Центр города». Её прочтёт Лариса Намаконова.
Напомним, «Центр города» – это проект, которым Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ продолжает традицию «открытых университетов». Его цель – удовлетворить потребности населения в повышении образовательного и культурного уровня. Реализуется в ИГУ с декабря 2018 года.
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