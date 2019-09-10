Иркутянам на фестивале фантастического кино покажут восемь картин о современных технологиях

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 12 сентября по 25 сентября на фестивале фантастического кино «Best Sci-Fi 2019» покажут восемь фильмов, отобранных из одной тысячи работ. Об этом сообщает пресс-служба КДЦ «Художественный».

– Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мир меняется каждый день и удивляет нас каждую минуту. Давайте попробуем заглянуть в непредсказуемое будущее с помощью фестиваля фантастического кино – Best Sci Fi, – отмечают организаторы.

В рамках фестиваля фантастического кино иркутяне получат возможность посмотреть на невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

КООРДИНАТЫ:

Сеансы будут проходить в кинотеатре «Художественный» по адресу: улица Карла Маркса, 24.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте кинотеатра .

. Вход платный.