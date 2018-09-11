Иркутянам покажут документальный фильм «Дно» о революции 1917 года

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 13 сентября открывается новый сезон «Иркутского киноклуба». В этот день состоится показ фильма «Дно» режиссеров Сергея Мирошниченко и Ангелины Голиковой, посвященный 100-летию революции 1917 года. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Зрители увидят первую часть документальной ленты. Это фильм-расследование того, что случилось с февраля по октябрь 1917 года. Как выдающиеся умы России пришли к идее уничтожить монархию и сместить с престола законного руководителя государства Николая Второго.

Главные герои фильма – исторические личности, которые были активными участниками тех событий и оставили после себя полностью противоречащие друг другу воспоминания. Интервью, построенные на дневниках и мемуарах заговорщиков, и показаниях, которые они дали на допросах Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, представлены на экране профессиональными артистами.

Начало в 18.30. Вход традиционно свободный.