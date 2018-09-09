Иркутянам покажут уникальные работы автора люстр музтеатра и витражей в гостинице «Интурист»

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея 11 сентября откроется выставка «Волшебный мир стекла и хрусталя», посвященная 90-летию со дня рождения народного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств Бориса Бычкова. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция из собрания музея и семьи художника впервые столь полно представляет творчество выдающегося мастера, работавшего в сложной области декоративно-прикладного искусства — «декоративном стекле».

Витражи «Иркутск» в гостинице «Интурист», «Синяя птица» в ДК Братска, люстры Иркутского музыкального театра, фирм «Востоксибсантехмонтаж» и «Агродорспецстрой», декоративные композиции «Застывшие звуки» и «Победа» в постоянной экспозиции Иркутского художественного музея – вот далеко не полный перечень известных иркутянам работ художника.

В экспозиции будут представлены ансамбли, сервизы, вазы, композиции из хрусталя и цветного стекла, некоторые из которых публика увидит впервые. Специально к выставке Иркутским художественным музеем издан каталог, включающий репродукции работ мастера и подробную информацию о его жизни и творчестве.

КООРДИНАТЫ:

Выставка будет работать до 4 ноября 2018 года.

Экспозиция откроется в 16.00.

Вход на открытие – свободный.

Телефон для справок: 8(3952)34-01-46.