ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Культура
10.09.2018

Иркутянам покажут уникальные работы автора люстр музтеатра и витражей в гостинице «Интурист»

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея 11 сентября откроется выставка «Волшебный мир стекла и хрусталя», посвященная 90-летию со дня рождения народного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств Бориса Бычкова. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция из собрания музея и семьи художника впервые столь полно представляет творчество выдающегося мастера, работавшего в сложной области декоративно-прикладного искусства — «декоративном стекле».

Витражи «Иркутск» в гостинице «Интурист», «Синяя птица» в ДК Братска, люстры Иркутского музыкального театра, фирм «Востоксибсантехмонтаж» и «Агродорспецстрой», декоративные композиции «Застывшие звуки» и «Победа» в постоянной экспозиции Иркутского художественного музея – вот далеко не полный перечень известных иркутянам работ художника.

В экспозиции будут представлены ансамбли, сервизы, вазы, композиции из хрусталя и цветного стекла, некоторые из которых публика увидит впервые. Специально к выставке Иркутским художественным музеем издан каталог, включающий репродукции работ мастера и подробную информацию о его жизни и творчестве.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка будет работать до 4 ноября 2018 года.
  • Экспозиция откроется в 16.00.
  • Вход на открытие – свободный.
  • Телефон для справок: 8(3952)34-01-46.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске