|Культура
|10.09.2018
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Иркутянам покажут уникальные работы автора люстр музтеатра и витражей в гостинице «Интурист»
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Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея 11 сентября откроется выставка «Волшебный мир стекла и хрусталя», посвященная 90-летию со дня рождения народного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств Бориса Бычкова. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Экспозиция из собрания музея и семьи художника впервые столь полно представляет творчество выдающегося мастера, работавшего в сложной области декоративно-прикладного искусства — «декоративном стекле».
Витражи «Иркутск» в гостинице «Интурист», «Синяя птица» в ДК Братска, люстры Иркутского музыкального театра, фирм «Востоксибсантехмонтаж» и «Агродорспецстрой», декоративные композиции «Застывшие звуки» и «Победа» в постоянной экспозиции Иркутского художественного музея – вот далеко не полный перечень известных иркутянам работ художника.
В экспозиции будут представлены ансамбли, сервизы, вазы, композиции из хрусталя и цветного стекла, некоторые из которых публика увидит впервые. Специально к выставке Иркутским художественным музеем издан каталог, включающий репродукции работ мастера и подробную информацию о его жизни и творчестве.
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