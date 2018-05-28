Иркутянам предлагают взглянуть на картины, нарисованные на книжных переплетах и жестяных листах

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 30 мая открывается экспериментальный проект – дебютная выставка Эдуарда Попова «А если это свет...». Художник создает мрачные таинственные образы на необычных материалах – кусочках ткани, книжных переплетах и жестяных листах.

Как сообщает пресс-служба галереи, Эдуард Попов – профессиональный психолог. Он занимался психологией и философией, проводил тренинги по арт-терапии, но не получал художественного образования. Творчество – его внутренняя потребность. В работах автор выражает собственные чувства и переживания. Он делится со зрителями своим миропониманием.

Около 20 лет назад Эдуард Попов впервые попробовал создать серию марок ручной работы. Толщина и фактура бумаги его не заинтересовали, и он выбрал другой материал – ткань от книжного переплета. На ней акриловыми красками с помощью иголки он выписал миниатюрные лики.

Помимо марок, в экспозиции будут представлены двухсторонние лики, выполненные акварелью на тканевом материале, календарь, нарисованный на жестяных листах, и книга с цитатами, каламбурами и авторскими коллажами. Автор намеренно выбирает состаренную фактуру и оживляет ее.

– В психологии есть понятие «парейдолия» – человек в темноте видит контуры образов или лиц. Изначально людям это было необходимо, чтобы вовремя оценить опасность или защитить себя. Я применяю эту способность в творчестве, поэтому специально беру старые материалы и рисую в полутемноте, – рассказал Эдуард Попов.

КООРДИНАТЫ:

Возрастное ограничение 6+. Стоимость входных билетов – 50-150 рублей. Выставка пройдет в залах галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3, телефон: 8 (3952) 75-60-30.