Иркутянам устроят онлайн-встречу с режиссёром Геннадием Кузнецовым

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд 30 апреля представит онлайн-премьеру короткометражного фильма и встречу с иркутским режиссёром, главой Иркутского отделения Лиги экспериментального кино Геннадием Кузнецовым. Об этом сообщил сам режиссёр.

Зрители и слушатели получат возможность пообщаться с Геннадием Кузнецовым и задать вопросы в прямом эфире. Впервые состоится онлайн-показ короткометражной ленты «О вере, лжи, домашнем скоте и национальной гордости». В качестве приятного бонуса — уникальный видеоматериал со съёмочной площадки.

Фильм «О вере, лжи, домашнем скоте и национальной гордости» снят Геннадием Кузнецовым в 2019 году. Одну из главных ролей в нем сыграл Заслуженный артист России Владимир Капустин. Короткометражка представила Иркутск в шорт-листах Российских и зарубежных кинофестивалей, получила награды и продолжает фестивальную жизнь.

КООРДИНАТЫ:

Встреча начнётся в 20.00 по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1z4HbE73fD4&feature=youtu.be .