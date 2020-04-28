|Культура
|29.04.2020
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Иркутянам устроят онлайн-встречу с режиссёром Геннадием Кузнецовым
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Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд 30 апреля представит онлайн-премьеру короткометражного фильма и встречу с иркутским режиссёром, главой Иркутского отделения Лиги экспериментального кино Геннадием Кузнецовым. Об этом сообщил сам режиссёр.
Зрители и слушатели получат возможность пообщаться с Геннадием Кузнецовым и задать вопросы в прямом эфире. Впервые состоится онлайн-показ короткометражной ленты «О вере, лжи, домашнем скоте и национальной гордости». В качестве приятного бонуса — уникальный видеоматериал со съёмочной площадки.
Фильм «О вере, лжи, домашнем скоте и национальной гордости» снят Геннадием Кузнецовым в 2019 году. Одну из главных ролей в нем сыграл Заслуженный артист России Владимир Капустин. Короткометражка представила Иркутск в шорт-листах Российских и зарубежных кинофестивалей, получила награды и продолжает фестивальную жизнь.
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