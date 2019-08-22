Иркутянам в новом сезоне драмтеатр обещает «Горе от ума», «Лекаря поневоле», «Щелкунчика» и еще много интересного

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В юбилейном, 170-м сезоне и в Год театра Иркутский драматический театр имени Охлопкова готовит несколько премьер. О планах на сезон руководство театра рассказало на сборе труппы после летних отпусков 21 августа.

По словам главного режиссера театра Станислава Мальцева, в новом сезоне иркутяне увидят «Горе от ума» по классической пьесе Александра Грибоедова – его планировали показать в конце прошлого сезона, но не удалось. Премьерные показы запланированы на 11 и 12 сентября. А на 14 сентября готовится постановка «Квартет для двоих», приуроченная к юбилею заслуженной артистки России Елены Мазуренко.

На ноябрь запланирована премьера мольеровского «Лекаря поневоле» в постановке приглашенного режиссера Олега Пермякова. К Новому году готовятся поставить «Щелкунчика» и традиционные «Рождественские встречи».

После Нового года в планах премьера спектакля по пьесе Алексея Толстого «Любовь – книга золотая». Весной предполагается еще одна новая постановка – режиссера Алексея Песегова по рассказу Василия Шукшина.

Станислав Мальцев рассказал также о планах по продолжению проекта «Другая сцена». На ней планируется сначала представить эскиз спектакля «Ухряб» по рассказам Виктора Пелевина в режиссуре Василия Конева. А затем на очереди – эскиз по пьесе Елены Греминой «Братья Ч.», который планирует поставить Станислав Мальцев. Эта пьеса основана на письмах молодого Антона Чехова и его братьев.

– Еще я активно думаю над постановкой пьесы Антона Чехова «Иванов» – в репертуаре нашего театра ее никогда не было, – отметил главный режиссер.