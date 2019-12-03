|Культура
|04.12.2019
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Иркутяне могут посетить выставку коллекционера Феликса Вишневского
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Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея имени Сукачева 5 декабря торжественно откроется выставка «Великий российский собиратель. Дары московского коллекционера Феликса Евгеньевича Вишневского – Иркутску». Экспозиция является продолжением проекта «Владельческие коллекции в собрании музея» и впервые наиболее полно представляет уникальную коллекцию вниманию зрителей.
Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлены архивные документы Феликса Вишневского, живописные полотна, графические листы и предметы декоративно-прикладного искусства. Среди шедевров – произведения Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Валентина Серова. Впервые экспонируется полотно «Кентавры и наяды» немецкого символиста Макса Клингера.
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