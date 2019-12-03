Иркутяне могут посетить выставку коллекционера Феликса Вишневского

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея имени Сукачева 5 декабря торжественно откроется выставка «Великий российский собиратель. Дары московского коллекционера Феликса Евгеньевича Вишневского – Иркутску». Экспозиция является продолжением проекта «Владельческие коллекции в собрании музея» и впервые наиболее полно представляет уникальную коллекцию вниманию зрителей. Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлены архивные документы Феликса Вишневского, живописные полотна, графические листы и предметы декоративно-прикладного искусства. Среди шедевров – произведения Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Валентина Серова. Впервые экспонируется полотно «Кентавры и наяды» немецкого символиста Макса Клингера. КООРДИНАТЫ: Выставка «Великий российский собиратель. Дары московского коллекционера Феликса Евгеньевича Вишневского – Иркутску» откроется 5 декабря в 16:00 в главном здании Иркутского художественного музея (Иркутск, улица Ленина, 5) и будет работать до 15 февраля 2020 года. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 8(3952)34-01-46. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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