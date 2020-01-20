Иркутянки с именем Татьяна 25 января смогут посетить краеведческий музей бесплатно

Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделах Иркутского областного краеведческого музея 25 января отметят Татьянин день. В учреждении приготовили подарок для всех иркутянок с именем Татьяна – бесплатное посещение всех отделов. Об этом сообщает пресс-служба музея.

– Чтобы пройти в музей, в кассе нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, – говорится в сообщении.

Экскурсионное обслуживание оплачивается в соответствии с прейскурантом.