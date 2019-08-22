Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ивановский областной театр кукол даст гастроли в Иркутске с 3 по 8 сентября. Коллектив впервые посетит город и выступит на сцене Иркутского областного театра кукол «Аистенок» в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи» при поддержке министерства культуры РФ.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в гастрольной афише – спектакли для детей разного возраста. Это лирическая комедия для детей от трех лет «Крошка Енот, или кто сидит в пруду», спектакль по стихам и песням детского писателя Андрея Усачёва «Весёлые уроки» для детей от пяти лет, музыкальный спектакль «Детский альбом Чайковского» и философские «Сказки братьев Гримм» – для младших школьников. Последняя постановка также будет представлена в программе первого международного театрального фестиваля «Байкальский талисман», который состоится в Иркутском областном Театре юного зрителя имени Вампилова с 5 по 11 сентября.

– В этом году у наших городов – Иркутска и Иваново – общая театральная история. Это обменные гастроли сразу четырёх театров. В июне к нам уже приезжал Ивановский областной драматический театр, совсем скоро мы ждем Ивановский театр кукол. Два наших коллектива отправятся с ответными визитами в Иваново во второй половине сентября. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Большие гастроли», активным участником которой уже не первый год является Иркутская область, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Свою часть гастролей Иркутский областной театр кукол «Аистенок» совершит с 19 по 24 сентября. Артисты привезут в Иваново спектакли «Маленький принц», «Живая душа», «Золотой цыплёнок» и «Колобок».

Федеральная программа «Большие гастроли» работает в России с 2014 года. Её география охватывает всю Россию — в неё вовлечены все субъекты Российской Федерации. Все направления проекта, включая гастроли для детей и молодежи, нацелены на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны.