|Культура
|01.10.2018
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Известная писательница Татьяна Устинова ответит на вопросы иркутян на онлайн-встрече
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Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского 3 октября проведут онлайн-встречу с российской писательницей, сценаристом, переводчиком и телеведущей, автором более 70 детективных романов Татьяной Устиновой.
Как сообщает пресс-служба библиотеки, она расскажет о новом романе «Звезды и Лисы» и подарит несколько книг авторам лучших вопросов во время прямой трансляции. У иркутян будет возможность задать из в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «ЛитМост».
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