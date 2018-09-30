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Культура
01.10.2018

Известная писательница Татьяна Устинова ответит на вопросы иркутян на онлайн-встрече

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского 3 октября проведут онлайн-встречу с российской писательницей, сценаристом, переводчиком и телеведущей, автором более 70 детективных романов Татьяной Устиновой.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, она расскажет о новом романе «Звезды и Лисы» и подарит несколько книг авторам лучших вопросов во время прямой трансляции. У иркутян будет возможность задать из в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «ЛитМост».

КООРДИНАТЫ:

  • Телефон для справок: 8 (3952) 48-66-80 (доб. 430). Вход в библиотеку по читательскому билету.

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