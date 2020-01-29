Известный пианист Филипп Копачевский даст в Иркутске концерт в рамках «Всероссийских филармонических сезонов»

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Известный пианист Филипп Копачевский даст концерт в Иркутске в рамках «Всероссийских филармонических сезонов». Это программа министерства культуры РФ, в которой участвуют ведущие филармонии России и лучшие исполнители классической музыки. Её задача – возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Иркутск стал участником «Всероссийских филармонических сезонов» в 2016 году. За это время в столице Приангарья выступило около 30 всемирно известных исполнителей классической музыки. Участником программы является также Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. На средства, выделяемые в рамках «Всероссийских филармонических сезонов», он выступает в Улан-Удэ и Чите.

Первым концертом в Иркутске в рамках проекта в 2020 году станет выступление Филиппа Копачевского. Это солист Московской филармонии, лауреат многочисленных фортепианных конкурсов мира. Его концерты проходят в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Нидерландах, Франции, Италии и других странах. Особую популярность музыкант приобрел в Японии, где по заказу одной из телекомпаний записал диск с произведениями Шопена. Филипп Копачевский принимал участие в мировой премьере балета Without хореографа Бенджамина Мильпье на сцене Мариинского театра, выпустил два альбома сочинений композиторов-романтиков, работает над записью произведений Брамса.

В Иркутске Филипп Копачевский выступит дважды. Сольный концерт с произведениями Фредерика Шопена намечен на 13 февраля, 15 февраля программа будет посвящена творчеству русского композитора Александра Скрябина. С Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской областной филармонии пианист исполнит концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор и симфонию №1 ми-мажор. Руководить оркестром приглашён израильский дирижёр Лиор Шамбадал.