К третьему фестивалю бетонной скульптуры в Свирске мастера создали 13 изваяний

Свирск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия третьего областного фестиваля бетонной скульптуры «ТВОРИМИР-2018». В нем приняли участие скульпторы не только из Иркутской области, но и из Улан-Удэ, Читы, Перми и Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба регправительства, за 10 дней 22 мастера создали 13 скульптур на тему «Мечта». Теперь композиции, как и скульптуры участников первого и второго фестивалей, будут украшать Свирск.

Победителем третьего областного фестиваля бетонной скульптуры «ТВОРИМИР- 2018» была признана команда Ивана и Елены Смирновых (Пермь, скульптура «Крутое пике»). Второе место заняла команда Данилы Сафонова и Дарьи Николаевой (Иркутск, скульптура «Спорт мечты»). Диплом за третье место получили Евгений Тимкович и Михаил Сухотин (Иркутск, скульптура «Преодоление»).

Также организаторы учредили несколько специальных наград. Приз зрительских симпатий получил Эдуард Пономаренко из Нижнего Тагила за скульптуру «Девичьи грезы». Специальный приз за яркость художественного образа достался команде Сергея и Лиры Усовых (Братск) за скульптуру «Полет души». В номинации «Полет творческой мысли» победила команда Романа и Екатерины Весниных (Свирск, скульптура «Мечтатель»). Приз за креативность был вручен Виталию Чантурия и Александру Былкову (Ангарск, скульптура «Мечта о будущем»).

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Мероприятие проводится с 2016 года по инициативе горадминистрации при поддержке агентства по туризму Приангарья. Фестиваль входит в событийный календарь Иркутской области на 2018 год.