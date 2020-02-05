|Культура
|06.02.2020
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Китайские мотивы и ангарская школа – в Иркутске открываются две новые выставки
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Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 февраля открываются две новые выставки.
Как сообщает пресс-служба музея истории Иркутска, в Городском выставочном центре имени Рогаля на торжественное открытие международной выставки «Евгений Турунов и его китайские друзья». В экспозиции будет представлено более 70 картин как самого иркутского художника, так и именитых мастеров каллиграфии из восьми провинций Китая.
Организаторы приурочили выставку к 70-летию российско-китайских дипломатических отношений и 10-летию проекта Евгения Турунова «Китай в моем сердце, Россия в моей душе».
Во время открытия планируется встреча с Евгением Туруновым, он расскажет историю создания некоторых своих работ, приятная фортепианная музыка в исполнении заслуженного артиста России Бориса Изаксона, выступление концертного ансамбля «Горница» из Иркутского областного музыкального колледж имени Шопена. Начало – в 16.00.
В 17.00 в Галерее сибирского искусства в Иркутском областном музее открывается выставка «Бесконечность поиска», начинающая долгосрочный музейный проект «Байкальские регионы». В экспозиции – произведения ангарских художников: Татьяны Даниловой, Юлии Бардиной, Андрея Туманова, Ольги Бардиной, Александра Имедеева, Александра Самарина, Ольги Новокрещенных, Сергея Атавина, Андрея Козлова, Владимира Иванова.
Во второй половине 20 века в Приангарье, помимо Иркутска, сформировались свои обособленные художественные центры в различных городах области: Ангарске, Саянске, Шелехове, Усть-Илимске, Братске, Усолье-Сибирском. Выставочный проект «Байкальские регионы» призван показать своеобразие каждого из них, сообщает пресс-служба музея.
– Ангарск – один из старейших культурных центров области. В основном городскую художественную элиту составляет среднее поколение, люди, которые находятся на пике творчества. Они являются выпускниками Иркутского художественного училища, Красноярского государственного художественного института, Иркутского научно-исследовательского технического университета (кафедры МДИ), Иркутского педагогического института, – говорят в музей.
Выставка подчеркивает многообразие творческих поисков художников Ангарска, в котором сформировались давние культурные художественные традиции. Сегодня ангарские художники принимают участие в городских, областных, региональных, всероссийских и международных выставках. Их творчество является неотъемлемой частью культурной жизни Сибири и России.
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