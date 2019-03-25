ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Культура
26.03.2019

Книгамарт» в Иркутске: что стало с книгами и что за люди-библиоскопы?

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Кто такие библиоскопы и много ли их среди нас? Что стало с культурой чтения в современном мире? На эти и другие вопросы попыталась дать ответы доктор педагогических наук, профессор кафедры риторики и культуры речи Московского педагогического госуниверситета Юлия Щербинина на лекции-дискуссии в рамках международного фестиваля «Книгамарт».

Библиоскопы – люди, которые любят книги. Покупать, листать, коллекционировать, дискутировать о них, встраивать в домашние интерьеры. Все, что угодно, только не читать. Это люди-имитаторы, которые, как говорит Юлия Щербинина, «самовыражаются за счет книг», но не стараются вникнуть в суть написанного.

– Книги перестают выполнять свою первичную функцию. Поэтому меняются взаимоотношения между писателем и читателем, меняется сам текст. Произведения не рождаются, а «выводятся из пробирки», механически конструируются. Здесь уместна метафора искусственного зачатия, – считает исследователь.

Отсюда и различные неклассические форматы книг, и нетрадиционные способы их читать.

Лектор выделила десяток способов существования изданий в современном мире. Например, популярны в последнее время флипбэки (листалки или листайчики) – книги с горизонтальной версткой, которые имитируют цифровое устройство. Странички можно листать с помощью одного пальца. Или интерьерная книга, которая по-другому называется «книгой для кофейного столика». Акцент в таком издании сделан на оформление, поэтому его стремятся выставить напоказ, положить на самом видном месте. Такая книга запросто может стать поводом завязать разговор. В этом, пожалуй, ее главная функция.

Также активно живут в современном мире неовинтажные книги (искусственно состаренные), шебби-буки (книги, сделанные своими руками), партворки (книги-брошюры с коллекционными предметами), поп-ап книги (с развертывающимися трехмерными моделями), виммельбухи (книги-картинки), книгли (постеры с заверстанным на них текстом произведения в виде картинки) и инди-книги (они создаются автором самостоятельно, без привлечения дизайнеров, маркетологов и продажников).

Изменились и способы читать книги. К традиционному чтению добавились зоочтение (чтение книг животным), фоточтение или скорочтение, при котором мы «сканируем» книгу глазами, при этом без потери смысла, кулинарное чтение (читатель-гурман, «проглатывающий» книги). Также особенно популярно стало игровое чтение, когда человек приходит в библиотеку затем, чтобы сделать селфи, целую фотосессию или устроить там свидание. Отдельно рассматривается громкое чтение – литературные марафоны, ролевое чтение и перформанс-читки.

Все эти разновидности чтения книг также порождены библиоскопами, которые не умеют относиться к литературе всерьез. Но это не значит, что всё плохо и через некоторое время книги абсолютно потеряют свои функции. Книга будет жить, потому что всегда будут люди, которые проявляют интерес к подлинному чтению. С чем и согласились многие присутствовавшие на лекции библиотекари. Что плохого в моде на чтение, если она привлекает к текстам все больше людей? Постепенно эти «модники» втягиваются и начинают читать не потому, что так делают все, а потому, что это приносит пользу. Тогда-то и начинается совершенно другая история.

Напомним, «Книгамарт» проходил в Иркутске с 22 по 25 марта, генеральными партнерами выступили правительство Иркутской области и Иркутская нефтяная компания.

Алина Майская, Телеинформ. Фото автора

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок

Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске