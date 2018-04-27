Книжный фестиваль в Иркутске всё-таки проведут

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Книжный фестиваль в Иркутске в мае всё-таки состоится, однако, в несколько ином, более камерном, формате, нежели в прошлом году. Об этом 27 апреля на пресс-конференции рассказал участник инициативной групп, куратор проекта «Страница 18» в Иркутской области Александр Верхозин.

Напомним, второй Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ) должны были провести с 18 по 20 мая, однако, его отменили из-за отказа фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» финансировать мероприятие. Позже, впрочем, представители спонсора фестиваля заявили о том, что ИМКФ, возможно, просто перенесут на вторую половину 2018 года.

Однако иркутяне не растерялись и решили своими силами организовать местный фестиваль, который получил название #Иркнига. Он будет проходить в тех же числах, а организацией занялась инициативная группа, куда вошли на первых порах шесть человек.

– Фестиваль не будет грандиозным и массовым, он не будет даже таким, какой в Иркутске проводился в прошлом году. Но у нас есть понимание, что если мероприятие не провести в этом году, то мы его потеряем совсем, – говорит Александр Верхозин.

Сейчас для фестиваля уже нашли площадку – основные действия будут проходить в ТРК «Модный квартал», сцене магазина «Продалит» и на других территориях 130-ого квартала, в том числе в планетарии и в филиале краеведческого музея. Развернут на #Иркниге и ярмарку. Она разместится на сходе лестницы «Модного квартала». Пока для ярмарки собрались 12 экспонентов, возможно, их будет больше, говорит Александр Верхозин.

Приоритет на #Иркниге отдадут местным писателям, но и гостей из других регионов и даже стран, готовых приехать за свой счёт, тоже ждут.

– У нас иркутская программа будет на полтора дня со спикерами, которых обычно зовут выступать в другие города. Например, это Сергей Язев, у него вышел замечательный учебник по астрономии. Дал согласие на участие уже Марк Меерович, – говорит Александр Верхозин. – Состоится и марафон книжных новинок, вышедших в 2017-2018 годах. Причём писателей так много, что, скорее всего, мы проведём его два дня – 19 и 20 мая. Мы дадим слово всем авторам, которые хотят представить свои книжки.

Некоторые из писателей и издательств, которые хотели участвовать в ИМКФ, намерены приехать и на #Иркнигу, рассказала ещё один соорганизатор фестиваля Мария Бызова. Например, не отказывается от участия детское издательство «Редкая птица», а также «Синдбад», «ЛитБук» и «Карьера-пресс». Представят на фестивале и книги издательства «Самокат» и «Настя и Никита», выпустившее недавно книгу о Байкале. Её презентуют на фестивале #Иркнига.

Помимо российских писателей, в том числе Александра Ткаченко, который и представит книжку о Байкале, на фестиваль приедут зарубежные гости. Это немецкий автор Марион Пошманн и французы Селин Минар и Жиль Бастианелли. Они посетят Иркутск в рамках проекта Берлинского литературного коллоквиума «Попутчики». Писатели из Европы проведут встречи с иркутянами на площадках как Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и центра французского языка и культуры «Альянс Франсез Иркутск», так и #Иркниги, говорит ещё один участник инициативной группы Анна Масленникова.

Кроме того, во время фестиваля проведут и финал чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» и Всероссийского полуфинала Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». Они должны были пройти во время ИМКФ и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» решила не переносить эти события. Финал чемпионата «Открой рот» пройдёт 19 мая в «Эдисон крафт бар» в 130-м квартале, а полуфинал «Страницы 18» – на сцене «ПродаЛита» в ТРК «Модный Квартал».