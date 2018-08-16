Коллективы из пяти городов соберутся на фестивале «Театральная провинция» в Черемхово

Черемхово, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Третий театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция» в этом году будет проходить в Черемхово с 24 по 29 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участие в нём примут коллективы из Томска, Магадана, Благовещенска, Прокопьевска, Рубцовска. Черемховский драматический театр к фестивалю готовит премьеру – спектакль по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас…» в постановке приглашённого режиссера Владимира Хрущёва, который является художественным руководителем Калужского областного драматического театра. Премьера состоится 24 сентября – в день открытия фестиваля.

На фестивале также пройдёт режиссёрско-актерская лаборатория «Любовь и голуби 30 лет спустя». Московский драматург, актёр и режиссёр Дмитрий Минчёнок написал продолжение известной комедии Владимира Гуркина под названием «Когда голуби улетели». Это рассказ главной героини Нади Кузякиной о том, как сложилась судьба всенародно любимых персонажей.

Произведение создавалось специально для актрисы театра «Современник» Нины Дорошиной, исполнившей роль Нади Кузякиной в знаменитом советском фильме. К сожалению, проект не был осуществлён – актриса скончалась в апреле 2018 года. В рамках режиссёрско-актерской лаборатории Дмитрий Минчёнок и актрисы Черемховского драматического театра создадут по этой пьесе спектакль и представят его зрителям.

Для детских театральных коллективов и участников фестиваля будет представлена образовательная программа – пройдут мастер-классы по сценической речи, движению и актерскому мастерству. Занятия для артистов будут вести доцент кафедры сценической речи Театрального института имени Щукина Елена Ласкавая, режиссёр, балетмейстер, художественный руководитель театра танца «PROдвижение», педагог по сценическому движению Иркутского театрального училища Владимир Лопаев, театральный критик, главный администратор Химкинского драматического театра «Наш дом» Ирина Кайгородова.

Продажа билетов на спектакли фестиваля начнется с 20 августа.