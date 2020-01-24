Концерт Би-2 в Иркутске перенесли на 28 марта из-за чемпионата мира по бенди

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт Би-2 в Иркутске решено перенести на 28 марта. Окончательную дату сообщили организаторы в официальной группе мероприятия.

– Друзья, из-за проведения 29 марта в Иркутске международного хоккейного матча на соседней с ледовым дворцом «Айсберг» площадке и возможности возникновения транспортных проблем в городе, мы приняли решение перенести наш концерт на день раньше, – говорится в сообщении.

Концерт состоится в «Айсберге» 28 марта в 19:00. Все ранее приобретенные билеты на другую дату будут действительны.

Напомним, ранее Телеинформ писал, что организаторы концерта объявили опрос в социальных сетях с просьбой выбрать желаемую дату концерта.