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Культура
20.08.2018

Концерт под открытым небом 26 августа даст в Иркутске «Хор Турецкого»

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Хор Турецкого» даст открытый концерт в Иркутске. Он состоится на площади Сперанского 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Минкульта Иркутской области Ольгу Стасюлевич.

Творческий коллектив создал масштабный проект – «Праздник Песни». Его идея возникла во время встречи артистов с президентом РФ Владимиром Путиным. «Праздник песни» проводят на центральных площадях городов. Вместе с «Хором Турецкого» любимые песни нескольких поколений поют десятки тысяч человек, артисты уступают микрофон всем желающим. Этот формат уже стали называть «Народным караоке», отмечают в областном правительстве.

Владимир Путин поддержал проведение «Праздников песни» во всех регионах РФ. С 2015 года в городах России было проведено более 35 таких мероприятий, еще 15 – в Казахстане. Суммарно проект собрал более 4,5 млн участников. В феврале 2017 года проект «Праздник Песни» был удостоен государственной премии правительства Российской Федерации.

КООРДИНАТЫ:

  • Мероприятие состоится на площади Сперанского возле правительства Иркутской области, начало в 19.00. Вход свободный.

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