«Кругосветная» книга о Байкале побывала в 25 странах мира

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Книгу «Байкал – вокруг света», которую летом 2017 года отправили из Иркутска в кругосветное путешествие, побывала в 23 странах. Дети из 40 семей нарисовали в ней достопримечательности своих государств и написали пожелания великому озеру, сообщает пресс-служба форума «Байкал-Тотем».

На её первых десяти страницах иркутские школьники через короткие заметки и рисунки рассказали сверстникам о неповторимом животном и растительном мире Байкала, его первозданной красоте и кристальной чистоте воды. Остальные пустые страницы заполнили ребята со всего мира, продолжив уникальную творческую работу.

Маршрут книги-кругосветки проходил через страны: Китай – Южная Корея – Япония – Таиланд – Сингапур – Австралия – Новая Зеландия – Бразилия – Мексика – США – Канада – Португалия – Испания – Франция – Германия – Бельгия – Ирландия – Швеция – Финляндия – Эстония – Беларусь – Молдова – Греция – Израиль – Казахстан. В среднем в каждой стране книга находилась 5-7 дней.

«Байкал – вокруг света» посетил много уникальных мест планеты, поучаствовал в национальных обрядах и праздниках. Так, в Бразилии книгу благословили по местным традициям в самой известной церкви Сальвадора. В Мексике «Байкал» оказался во время празднования Дня мертвых, в США побывал в Голливуде, в Испании – на домашней арене «Реал Мадрида», во Франции – в Каннах. Католическое Рождество книга встретила в Бельгии, а первые дни 2018 года – в Ирландии.

Под конец Пасхальной недели книга прибыла в Израиль на Песах. На финише путешествия «кругосветка» посетила Брестскую крепость, лабиринт Минотавра на острове Крит и поучаствовала в традиционной казахской свадьбе. Помимо Байкала ребята нарисовали Великую Китайскую стену, токийский зоопарк Ueno Zoo, морские пляжи и пальмы Таиланда, австралийских кенгуру, новозеландскую птицу киви, самое глубокое озеро Америки Крейтер, канадского енота, танцующую фламенко испанку и многое другое.

Лишь дважды за всё её путешествие возникли трудности с доставкой: из Новой Зеландии в Бразилию книга прилетела с задержкой в полтора месяца, из Эстонии в Беларусь – в один месяц. Сложной логистике проекта помогали русскоязычные семьи. Оперативное управление «кругосветкой» осуществлялось сборной командой МКФ «Байкал-Тотем» из Иркутска, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Издание вернулось в Иркутск 21 мая 2018 года первый этап интернационального проекта «Байкал – вокруг света» успешно завершился – издание вернулось в Иркутск. В течение лета над книгой будут трудиться дизайнеры и художники МКФ «Байкал-Тотем» и издательства «Востсибкнига». Её выпуск тиражом не менее 500 экземпляров намечен на август 2018 года.