ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Культура
25.05.2018

Ксилографии и меццо-тинто – в Иркутске открывается выставка двух мэтров японской графики

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея 25 мая открывается выставка «Два мэтра современной японской графики». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция представляет творчество двух наиболее ярких японских художников-графиков: Сэйко Кавати и Кацунори Хаманиси, и является абсолютно уникальной, так как в таком объеме работы этих знаменитых мастеров никогда не показывались вместе. Выставка приурочена к официальному открытию года культурного обмена между Россией и Японией, которое состоится в Москве 26 мая.

Сэйко Кавати не только сохраняет в своём творчестве традиционное для Японии искусство ксилографии (гравюра на дереве), но и развивает его. Активно экспериментируя, он достигает в своих работах большой выразительности, и его графические листы легко узнаваемы.

Кацунори Хаманиси – один из немногих в мире владеет сложнейшей техникой меццо-тинто (особый вид гравюры на металле). Подлинных мастеров этой техники не так много и все их имена хорошо известны в графическом сообществе. Графику мэтра можно условно разделить на два больших блока. В первом чётко прослеживается его национальная принадлежность, второй блок – это листы, которые можно отнести к символизму и абстракционизму.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка откроется по адресу: улице Ленина, 5.
  • Вход на открытие – свободный.
  • Экспозиция будет работать до 24 июня 2018 года.
  • Телефон для справок: 8(3952)34-01-46.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске