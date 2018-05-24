Ксилографии и меццо-тинто – в Иркутске открывается выставка двух мэтров японской графики

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея 25 мая открывается выставка «Два мэтра современной японской графики». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция представляет творчество двух наиболее ярких японских художников-графиков: Сэйко Кавати и Кацунори Хаманиси, и является абсолютно уникальной, так как в таком объеме работы этих знаменитых мастеров никогда не показывались вместе. Выставка приурочена к официальному открытию года культурного обмена между Россией и Японией, которое состоится в Москве 26 мая.

Сэйко Кавати не только сохраняет в своём творчестве традиционное для Японии искусство ксилографии (гравюра на дереве), но и развивает его. Активно экспериментируя, он достигает в своих работах большой выразительности, и его графические листы легко узнаваемы.

Кацунори Хаманиси – один из немногих в мире владеет сложнейшей техникой меццо-тинто (особый вид гравюры на металле). Подлинных мастеров этой техники не так много и все их имена хорошо известны в графическом сообществе. Графику мэтра можно условно разделить на два больших блока. В первом чётко прослеживается его национальная принадлежность, второй блок – это листы, которые можно отнести к символизму и абстракционизму.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется по адресу: улице Ленина, 5.

Вход на открытие – свободный.

Экспозиция будет работать до 24 июня 2018 года.

Телефон для справок: 8(3952)34-01-46.