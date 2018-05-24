|Культура
|25.05.2018
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Ксилографии и меццо-тинто – в Иркутске открывается выставка двух мэтров японской графики
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Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея 25 мая открывается выставка «Два мэтра современной японской графики». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Экспозиция представляет творчество двух наиболее ярких японских художников-графиков: Сэйко Кавати и Кацунори Хаманиси, и является абсолютно уникальной, так как в таком объеме работы этих знаменитых мастеров никогда не показывались вместе. Выставка приурочена к официальному открытию года культурного обмена между Россией и Японией, которое состоится в Москве 26 мая.
Сэйко Кавати не только сохраняет в своём творчестве традиционное для Японии искусство ксилографии (гравюра на дереве), но и развивает его. Активно экспериментируя, он достигает в своих работах большой выразительности, и его графические листы легко узнаваемы.
Кацунори Хаманиси – один из немногих в мире владеет сложнейшей техникой меццо-тинто (особый вид гравюры на металле). Подлинных мастеров этой техники не так много и все их имена хорошо известны в графическом сообществе. Графику мэтра можно условно разделить на два больших блока. В первом чётко прослеживается его национальная принадлежность, второй блок – это листы, которые можно отнести к символизму и абстракционизму.
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