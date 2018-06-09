Министерство культуры Иркутской области распределило субсидии среди писателей, поэтов, театральных деятелей и кинематографистов

Иркутск, 10.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Десять социокультурных проектов получат поддержку из областного бюджета. Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2018 году распределило министерство культуры и архивов Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба регправительства, на средства, выделенные из областного бюджета, будут изданы книги иркутских литераторов – поэтесс Светланы Михеевой и Елены Анохиной, прозаика Александра Карпачёва, известного фольклориста Галины Афанасьевой-Медведевой.

Кроме того, за счет субсидии будет выпущено два номера единственного в стране регионального журнала «Иркутское фотографическое обозрение ИФО-ФОТО», учредителем и арт-директором которого является Эльфрида Невзорова.

Также будет создан документальный фильм об исследовании мест массовых захоронений на Голодном мысе и на островах реки Лена. Автором сценария, режиссёром и оператором киноленты стал журналист, обладатель премии «ТЭФИ-регион» Дмитрий Слободчиков.

Ангарской городской общественной организации «Творческие театральные мастерские» финансирование позволит организовать Международный летний театральный центр «Ольхон» и провести фестиваль-лабораторию «Сибирская рампа», а Иркутскому региональному отделению Союза художников России – более десятка персональных и групповых передвижных выставок по Иркутской области.

Региональная общественная организация «Иркутское товарищество белорусской культуры имени Я.Д. Черского» сможет осуществить проект «Белорусские деревни Прибайкалья», призванный возродить интерес к своим корням и культуре у жителей трёх деревень, основанных белорусскими переселенцами.

Благодаря субсидии будет реализован проект «Область на плёнке». Он подразумевает серию творческих встреч и показов фильмов и сюжетов киножурнала «Восточная Сибирь», выпущенных с 1939 по 2000 годы, а также организацию выставки уникальных кадров, рассказывающих о становлении кинематографа в Иркутской области. Эту субсидию получила общественный деятель Екатерина Голикова.

Конкурс проводился среди физических и юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, за исключением областных и муниципальных учреждений культуры. На получение средств поступило 33 заявки. Победителями стали авторы 10 проектов. Согласно положению о предоставлении субсидии они получат от 200 до 700 тысяч рублей. Общая сумма субсидии составила 4 млн рублей.