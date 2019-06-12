«Купальскую ночь» по-белорусски отпразднуют под Иркутском с 22 на 23 июня

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья Иркутский белорусский клуб «Крывичы» приглашает принять участие в празднике «Купальская ночь – 2019». Мероприятие состоится в ночь с 22 на 23 июня.

В эту волшебную ночь вы соприкоснетесь с настоящими чудесами, пишут организаторы. В программе: плетение венков, разжигание большого костра, хороводы, традиционные белорусские игры, средневековые и народные танцы, поиск волшебного цветка папоротника, прыжки через костер, поиск Купалинки, приготовление традиционного звара, очищение водой на заре и многое другое.

Купальле-2019 будет проходить на берегу реки Иркут в 20 километрах от центра Иркутска.

Независимо от того, поедут гости на своем транспорте или специально заказанных автобусах, нужно будет оплатить оргсбор, который пойдет на подготовку праздника. Дети до 12 лет могут участвовать бесплатно.

КООРДИНАТЫ:

Колонна перед отъездом формируется в 18-30 22 июня по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 54, стоянка между фонтаном и стадионом «Труд».

По любым вопросам можно звонить по телефону: 8-902-17-068-30.