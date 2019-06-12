ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Культура
13.06.2019

«Купальскую ночь» по-белорусски отпразднуют под Иркутском с 22 на 23 июня

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья Иркутский белорусский клуб «Крывичы» приглашает принять участие в празднике «Купальская ночь – 2019». Мероприятие состоится в ночь с 22 на 23 июня.

В эту волшебную ночь вы соприкоснетесь с настоящими чудесами, пишут организаторы. В программе: плетение венков, разжигание большого костра, хороводы, традиционные белорусские игры, средневековые и народные танцы, поиск волшебного цветка папоротника, прыжки через костер, поиск Купалинки, приготовление традиционного звара, очищение водой на заре и многое другое.

Купальле-2019 будет проходить на берегу реки Иркут в 20 километрах от центра Иркутска.

Независимо от того, поедут гости на своем транспорте или специально заказанных автобусах, нужно будет оплатить оргсбор, который пойдет на подготовку праздника. Дети до 12 лет могут участвовать бесплатно.

КООРДИНАТЫ:

Колонна перед отъездом формируется в 18-30 22 июня по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 54, стоянка между фонтаном и стадионом «Труд».

По любым вопросам можно звонить по телефону: 8-902-17-068-30.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Культура»:
«Купальскую ночь» по-белорусски отпразднуют под Иркутском с 22 на 23 июня13.06.2019
2019-06-12-18-10-12
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья Иркутский белорусский клуб «Крывичы» приглашает принять участие в празднике «Купальская ночь – 2019». Мероприятие состоится в ночь с 22 на 23 июня.
Девятый фестиваль национальных культур прошел в Иркутске12.06.2019
Иркутск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Девятый фестиваль национальных культур прошел в Иркутске в рамках празднования Дня России. На площади у памятника Александру Третьему всех собравшихся поприветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутян приглашают на выставку «Байкал в произведениях классиков советского искусства»12.06.2019
Иркутск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства областного художественного музея 14 июня в 16.00 открывается выставка «Байкал в произведениях классиков советского искусства».
В Анге Качугского района на Троицу пустят венки по реке и проведут занятия по старинным плясам11.06.2019
Качугский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Областной народный праздник Троица пройдёт 16 июня в селе Анга Качугского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Пять кинозалов с современным оборудованием появятся в Иркутской области в 2019 году11.06.2019
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять кинозалов с современным оборудованием появятся в Иркутской области в 2019 году. По результатам шестого конкурса Фонда кино субсидии из федерального бюджета на покупку техники получат Ангарский городской округ, Саянск, Братск, село Хомутово в Иркутском районе и поселок Усть-Уда.
Иркутян 20-22 июня зовут на фестиваль корейской культуры11.06.2019
-20-22-
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 20 по 22 июня в Иркутске пройдет фестиваль корейской культуры. В него включены корейский кинофестиваль и концерт корейской культуры «К-Поп и корейский традиционный танец в Сибири».
Иркутяне 14 июня могут увидеть премьеру спектакля «Земля Эльзы» в драмтеатре Охлопкова11.06.2019
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском драмтеатре 14 июня состоится премьера спектакля «Земля Эльзы». Постановка будет идти на камерной сцене.
Областной праздник «Сур-Харбан-2019» пройдет в селе Баяндай 28 и 29 июня11.06.2019
Баяндаевский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2019» пройдет в селе Баяндай 28 и 29 июня.
Иркутск впервые за много лет принимает гастроли Ивановского драмтеатра11.06.2019
2019-06-11-07-45-13
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открываются гастроли Ивановского областного драматического театра. Как рассказала журналистам 11 июня директор театра Елена Иконникова, в столицу Приангарья гости привезли пять спектаклей. Иркутяне смогут их увидеть с 11 по 15 июня.
Вдова Валентина Распутина привезёт новые материалы для иркутского музея писателя11.06.2019
2019-06-11-03-51-06
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Раздел «Творчество» экспозиции музея Валентина Распутина дополнят новыми материалами. Их привезёт вторая жена писателя Ольга Лосева и один из создателей музея Александра Солженицына в Кисловодске Ольга Данильченко, сообщает пресс-служба иркутского краеведческого музея.
В Зиминском районе открыли Центр чувашской культуры10.06.2019
Зиминский район, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселении Успенский-3 Зиминского района 8 июня во время чувашского праздника Акатуй открыли Центр чувашской культуры. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал член Общественной палаты Иркутской области Алексей Гордин.
Иркутян 11 июня зовут на «Прогулку» к «Мемориалу погибшим домам»10.06.2019
2019-06-10-08-03-22
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Прогулки по старому Иркутску» 11 июня побывают на «Мемориале погибшим домам».
У ЗАГСа в Черемхово установили памятник влюбленным 1960-х годов10.06.2019
-60-
Черемхово, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - У ЗАГСа в Черемхово установили памятник влюбленным 1960-х годов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Очередную встречу «Ста лиц Восточной Сибири» посвятят столетию со дня рождения Николая Салацкого10.06.2019
2019-06-09-14-12-58
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» 13 июня состоится встреча из цикла «Сто лиц Восточной Сибири», посвященная 100-летию со дня рождения Николая Салацкого – одного из самых знаменитых руководителей Иркутска 20 века.
Подведены итоги конкурса авторских стихов и песен «Иркутск – середина земли»07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги городского конкурса авторских стихов и песен «Иркутск – середина земли».В номинации «Лучшее стихотворение о городе Иркутске» победителями стали Анатолий Бородин со стихотворением «Здравствуй, милый город» и Регина Майнбург со стихотворением «Иркутск – как много для нас ты значишь».
Горожан приглашают на фестиваль творчества «Иркутский Арбат»07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня состоится фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Мероприятие пройдет с 10.00 до 19.00 в сквере имени Кирова.
Очередной международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2020» состоится 16-18 июля 2020 года07.06.2019
Забайкальский край, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 14-й Международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2020» состоится 16-18 июля 2020 года в Агинском Бурятском округе Забайкальского края.
Иркутян 10 июня будут пускать в краеведческий музей вдвоем на один билет07.06.2019
-10-
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея 10 июня проводит акцию к Международному дню друзей «Приведи друга – заплати за один билет вместо двух».
Иркутян и гостей города 8 июня зовут на встречу с местными поэтами06.06.2019
-8-
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 8 июня состоится встреча «Иркутские поэты 21 века».
В Иркутске к 220-летию Александра Пушкина откроют выставку редких книг и графики05.06.2019
-220-
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском художественном музее 6 июня откроется выставка «В художнике исток творения», посвященная 220-летнему юбилею поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Сбербанк выступил генеральным партнером концерта Анны Нетребко05.06.2019
Москва, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Уникальное для культурной жизни России событие состоится сегодня в Государственном Кремлевском дворце. На одну сцену выйдет сразу несколько мировых звезд оперы.
Под Иркутском состоится первый в мире фестиваль русской оперы04.06.2019
2019-06-04-08-45-09
Иркутский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Под Иркутском с 10 по 18 августа пройдет первый в мире фестиваль русской оперы.
Международный фестиваль поэзии на Байкале проведут уже в 18-й раз04.06.2019
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 16 по 23 июня при поддержке ИНК проведут 18-й Международный фестиваль поэзии на Байкале. Гостями мероприятия станут поэты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Казани, Кемерово и других городов.
В Братске с аншлагом прошёл РУСАЛ ФестивAL #Театр04.06.2019
Братск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске состоялся театральный фестиваль РУСАЛа. 30 и 31 мая зрители увидели столичные постановки «Транссиб» и «П. и Н.». Кроме того, две выпускницы из Братска и Железногорска-Илимского успешно прошли прослушивания и получили шанс поступить в Школу-студию МХАТ.
Ледокол «Ангара» в День России превратят для иркутян в кинотеатр04.06.2019
2019-06-03-10-49-01
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На ледоколе «Ангара» 12 июня, в День России, будет проходить показ документальных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба иркутского краеведческого музея.
Андрей Чернышев: порядка 135 млн рублей будет направлено на реализацию нацпроекта «Культура» в Приангарье03.06.2019
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году в Приангарье будут построены и сданы в эксплуатацию три дома культуры в селах Тальяны Усольского района, Усть-Куда Иркутского района и поселке Майск Осинского района. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели запланировано порядка 75 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД РФ Андрея Чернышева.
Иркутян приглашают посетить выставку «Играем «Пиковую даму» в Доме-музее Волконских03.06.2019
2019-06-03-08-19-57
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают посетить выставку «Играем «Пиковую даму» в Доме-музее Волконских. Она откроется 6 июня в 16:00 и приурочена к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Более шестисот человек примут участие в седьмых «Ердынских играх»03.06.2019
Ольхонский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием заявок на участие в мероприятиях культурной программы седьмого Международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры – Игры народов Евразии» завершен. В адрес организаторов поступило 94 заявки.
Историю станции Иркутск расскажут на «Прогулках по старому Иркутску»01.06.2019
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Историю станции Иркутск расскажут на «Прогулках по старому Иркутску» 4 июня.
Жителей Приангарья приглашают на областной чувашский праздник Акатуй01.06.2019
Зиминский район, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Успенский-3 Зиминского района 8 июня состоится областной чувашский праздник Акатуй.
Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» начнутся со 2 июня01.06.2019
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского со 2 по 6 июня состоятся литературные вечера «Этим летом в Иркутске», посвященные Году театра в России и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
«Кино под открытым небом» в Иркутске в этом году будут показывать на крыше31.05.2019
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Кино под открытым небом» в Иркутске в этом году будут проводить на крыше творческого пространства «Перцель». Об этом сообщает пресс-служба «Дома кино».
Береста, резьба по дереву и народная кукла – иркутян зовут на выставку в «Ремесленном подворье»31.05.2019
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 мая в Доме народного творчества откроется выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства клуба «Творчество». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
РУСАЛ и Школа-студия МХАТ показали Шелехову «Транссиб»31.05.2019
2019-05-31-04-49-04
Иркутск, Шелехов, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Шелехове завершились мероприятия социально-культурного проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Жители города металлургов смогли увидеть спектакль «Транссиб» в исполнении студентов 4 курса Школы-студии МХАТ, а в областном центре состоялось прослушивание на актерский факультет легендарного театрального вуза.
ТЮЗ готовит спектакли для юных иркутян на летних площадках31.05.2019
2019-05-30-10-33-14
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ТЮЗ запланировал на июнь восемь спектаклей для детей, которые будут находиться на летних площадках. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Читать все новости раздела «Культура»
Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске