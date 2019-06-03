Ледокол «Ангара» в День России превратят для иркутян в кинотеатр

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На ледоколе «Ангара» 12 июня, в День России, будет проходить показ документальных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба иркутского краеведческого музея.

Посетителям покажут такие фильмы, как «Иркутск самодержавный», «Служить России», «Клятва на верность Родине», «Под Андреевским флагом».

Их можно будет посмотреть в течение дня в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

КООРДИНАТЫ:

Телефон: 8(3952)35-81-48.