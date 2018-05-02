Лето в Иркутске начнётся с гастролей Забайкальского драмтеатра

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в июне 2018 года на сцене музтеатра пройдут гастроли Забайкальского краевого драматического театра. Читинцы выступят на этой сцене впервые. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Эти гастроли будут обменными и с 18 по 27 мая в Чите будут выступать иркутяне. Труппа музыкального театра имени Загурского представит семь спектаклей на сцене Забайкальского краевого драматического театра.

Это легендарная рок-мистерия «Юнона и Авось», музыкальные комедии «Любовь и голуби», «Труффальдино из Бергамо» и «Проделки Ханумы», музыкальная сказка «Принцесса на горошине», оперетты «Белая акация» и «Веселая вдова». Всего планируется провести 10 показов.

В заключительный день гастролей пройдет гала-концерт «До новых встреч». В Доме офицеров Забайкальского края артисты Иркутского областного музыкального театра имени Загурского дадут один концерт «От оперетты к мюзиклу. Лучшее».

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