«Лукоморье на Байкале» в этом году примет 32 участников из разных стран

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На фестиваль-симпозиум «Лукоморье на Байкале» в 2018 году было подано 144 командные заявки, из них выбрали 32 лучшие. Темой фестиваля в этом году станет любовь, завершая трилогию выбранных тем с 2016 года – «Вера, Надежда, Любовь».

Приангарье посетят резчики из Эквадора, Аргентины, Ирана, Германии, КНР, Бразилии, Японии, Монголии, Турции, Сирии, Испании, Чили, Израиля, Южной Кореи, Бельгии, Судана, Польши, Колумбии и других. Среди прочих гостей ожидают также генерального секретаря интернационального альянса скульптурных симпозиумов (Международной Организации ISSA) Лью Янга.

Как сообщает пресс-служба регправительства, по традиции мероприятие состоится в ангарском селе Савватеевка с 10 по 19 мая 2018 года.

– В этом году фестиваль сделал еще один шаг в сторону международных традиций – в названии появилось слово «симпозиум». Эта терминология в понимании всемирного сообщества скульпторов наиболее четко отражает суть нашего мероприятия. Всего были поданы 144 командные заявки, выбрали 32 лучшие, – рассказал исполнительный директор проекта Александр Смокотин.

Расширился не только список участников, но и экспертный совет фестиваля. К представителям Иркутской области присоединятся эксперты из столицы России и из-за рубежа. Жюри возглавит иркутский художник-камнерез, член Союза художников России, кавалер орденов «А.К. Денисова-Уральского» и «Михаила Перхина» (за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии лучших традиций российского камнерезного искусства) Наталья Бакут.

Кроме того, в этом году для команд будут поставлены палатки, где конкурсанты смогут отдыхать в перерывах. Все материалы для создания скульптур уже завезены в Савватеевку.

– Сегодня статус фестиваля как никогда высокий – всего три мероприятия из событийного календаря Иркутской области получили статус «Национальное событие – 2018», в том числе и «Лукоморье». Это значит, информацию о фестивале-симпозиуме будут включать в туристические проспекты по всей стране. И это вполне логично, учитывая, что в прошлом году фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» занял первое место во всероссийском конкурсе событийного туризма Национальной премии Russian Event Awards, – подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Программа фестиваля:

10 мая

10:00 – открытие симпозиума-фестиваля;

11:00 – 21:00 – работа на фестивальной площадке;

18 мая

15:00 – 21:00 – работа членов экспертной комиссии;

15:00 – открытие новой выставки парка деревянной скульптуры на Байкальском тракте;

19 мая

13:00 – торжественное закрытие симпозиума-фестиваля.

Напомним, международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» (ранее «Лукоморье») впервые прошел в 2011 году. За шесть лет его существования в мероприятиях приняли участие более ста скульпторов из разных стран мира (Мексика, Япония, Дания, Иран, Германия, Южная Корея, Казахстан, Бельгия), а также умельцы почти из всех регионов России. Сейчас парк скульптур из сосны, находящийся в селе Савватеевка, является единственным в мире, где круглый год стоят деревянные скульптуры. На данный момент их более 180.