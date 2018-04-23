Международного книжного фестиваля в Иркутске в этом году не будет

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В мае этого года в Иркутске не будут проводить международный книжный фестиваль. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль должен был пройти с 18 по 20 мая. По словам одного из организаторов мероприятия, Бориса Куприянова, решение было принято 19 апреля. Как сообщил он на своей странице в соцсети «Фэйсбук», это «стало для нас полной неожиданностью (я должен был приватно обзвонить всех участников, на что и ушли выходные и понедельник). По мнению фонда «Вольное Дело» (частного фонда Олега Дерипаски), сейчас проводить его не стоит. Этому есть вполне рациональное объяснение, компании группы «Базовый элемент» понесли существенные убытки», – пишет он.

Напомним, в начале месяца под санкции США попали около 20 российских олигархов и чиновников, включая Олега Дерипаску, а также 15 крупных компаний, в том числе и «Базовый элемент».

«Прежде всего, хочу извиниться и попросить прощения у жителей Иркутска. Их, как, впрочем, и наша, работа не связана с санкциями и ценой акций на бирже. Знаю, что фестиваль многие ждали и готовились к нему. Считаю, что даже если фестиваль в 2017 был не идеален, хотя, мне кажется, он был интересен и полезен, иркутяне достойны большой книжной ярмарки и приезда известнейших российский и зарубежных писателей, ученых, ведущих критиков и издателей. В этом году мы подготовились к фестивалю лучше, учли замечания, исправили недочеты, издательств должно было быть больше в 2,5 раза, – пишет Борис Куприянов. – В этом году Иркутск должны были посетить выдающиеся российские писатели, и их должно было быть больше, чем в прошлом году. Фестиваль должен был быть интересен и тем, что мы предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно не характерного для обычных «культурных мероприятий», проходящих в России».

Он отметил, что в этом году на иркутском фестивале планировалось участие 127 издательств – от «Молодой гвардии» и «Науки» до «Белой вороны», «Ад Маргинем», «Нового издательства» и других, столичных и местных.

«Многие специально для фестиваля подготовили книги и пригласили авторов. Я попытался обзвонить всех, наверное, не до всех дозвонился, это дело не простое и эмоционально тяжелое. Все расходы участникам фестиваля мы возместим, фонд «Вольное дело» обещает, – сообщает Борис Куприянов. – Хочу поблагодарить и попросить прощения у наших друзей и партнеров книготорговой сети «ПродаЛитъ» делавших фестиваль вместе с нами и, несмотря на серьезные убытки и трудности, вызванные поджогом одного из магазинов, ни разу не отказавшихся от своих обязательств и намерений. Простите, дорогие гости, что мы обманули ваши ожидания и не смогли устроить вам встречи с вашими иркутскими читателями. Ради встречи с читателями вы внесли корректировки в свой очень насыщенный график, многие согласились приехать в Иркутск всего на один день, как Дмитрий Глуховский и Рута Ванагайте. Никто даже не заикнулся о гонораре! Все писатели, ученые, критики готовы были участвовать в фестивале совершенно бесплатно.

Хочу поблагодарить администрацию Иркутска и Иркутской области за помощь в подготовки фестиваля, радушие и веру в фестиваль.

Простите, прошу вас, нас за то, что весной 2018 года площадь перед стадионом «Труд» в Иркутске будет пуста. Надеюсь, уверен, что в 2019 году мы приложим все усилия, чтобы фестиваль состоялся. Мы сделаем программу еще интересней, фестиваль будет еще более открытым, привлечем надежных партнеров и спонсоров».