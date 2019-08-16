Мини-выставка о тофаларах дополнит этнографическую экспозицию Иркутского краеведческого музея

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 16 августа этнографическую экспозицию дополнит мини-выставка, посвященная тофаларам.

На ней будут представлены предметы быта: сумки для белья, продуктов, кошелек для спичек, крошилка для чая, сухожилия для изготовления ниток, носки охотничьи и другое, сообщает пресс-служба музея.

В выставке будет задействовано мультимедийное оборудование. На интерактивной доске для детей будут представлены игры, музыка, мультфильмы, песни, фотографии коренных народов Восточной Сибири.

В музее отмечают, что 2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных народов. Его главная цель заключается в привлечении внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации.

КООРДИНАТЫ:

Экспозиция открывается по адресу: Карла Маркса, 2. Справки по тел. (3952) 333-449.