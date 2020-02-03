ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Культура
04.02.2020

«Мои города» – иркутянам покажут картины Ирины Быргазовой

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 6 февраля откроется персональная выставка художницы Ирины Быргазовой «Мои города». На выставке посетители увидят улицы Усолья, Саянска, Ангарска, Иркутска, подмосковного Звенигорода, Сочи, Москвы, Тулы и Новгорода, сообщает пресс-служба музея.

Ирина Быргазова работает в разных направлениях живописи и декоративно-прикладного искусства. Автор посвятила свою выставку городу, в котором родилась, и тем, в которых ей удалось побывать, ведь он очень любить путешествовать. На прогулку художница берет с собой карандаши и бумагу, чтобы запечатлеть улицы и дома города, и его жителей.

Изображая город, Ирина Быргазова старается передать его неповторимое настроение, характер, ритм, атмосферу. Своих героев автор находит в самых обычных местах – в трамвае, парикмахерской, поликлинике, музее. Она уверена, что каждый человек прекрасен: один своей молодостью, другой зрелостью, третий своим мастерством.

Но больше всего Ирине Быргазовой нравится изображать старые улочки Усолья-Сибирского.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка будет работать до 24 февраля по адресу: ул. Карла Маркса, 13.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Культура»:
«Мои города» – иркутянам покажут картины Ирины Быргазовой04.02.2020
2020-02-03-10-37-11
Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 6 февраля откроется персональная выставка художницы Ирины Быргазовой «Мои города». На выставке посетители увидят улицы Усолья, Саянска, Ангарска, Иркутска, подмосковного Звенигорода, Сочи, Москвы, Тулы и Новгорода, сообщает пресс-служба музея.
Пробитый пулей экземпляр «Иркутской летописи» представят на выставке в память о Гражданской войне04.02.2020
Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 5 февраля откроется выставка «Гражданская война в Восточной Сибири», посвященная событиям Гражданской войны в нашем регионе с 1917 по 1920 годы. Об этом сообщает пресс-служба музея.
В Иркутской области предложили возобновить съёмку кинолетописи Восточной Сибири03.02.2020
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Союз кинематографистов РФ обратился к врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву с предложением возродить съёмку кинолетописи Восточной Сибири. Об этом сообщает пресс-службы регправительства.
Работы Даши Намдакова из фондов Иркутского художественного музея представят горожанам03.02.2020
2020-02-03-05-33-20
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея 6 февраля откроется выставка «Иркутск. Традиции. Меценаты. Даши Намдаков».
«Сколько посуду не мой…» – в Анге открылась выставка Регины Присяжниковой03.02.2020
2020-02-03-04-11-28
Качугский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района открылась выставка Регины Присяжниковой «Генеральная уборка». Об этом сообщает пресс-служба краеведческого музея.
В фестивале «Область искусства»-2020 поучаствуют 178 мастеров из 22 населенных пунктов Иркутской области02.02.2020
Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20 марта по 20 апреля 2020 года состоится региональный фестиваль изобразительного искусства «Область искусства». В выставке-конкурсе поучаствуют 178 художников, искусствоведов, мастеров декоративно-прикладного искусства из 22 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутян и жителей региона приглашают на празднование Сагаалгана31.01.2020
2020-01-31-04-19-10
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян и жителей региона приглашают на мероприятия в рамках празднования бурятского Нового года – Сагаалгана.
Иркутян приглашают на фотовыставку Елены Григорьевой31.01.2020
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Иркутян приглашают на фотовыставку Елены Григорьевой. Она откроется 3 февраля в 15:00 в Музыкальном театре имени Загурского в фойе второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Культурная программа на 2020 год – иркутские театры о своих планах, премьерах и гастролях30.01.2020
-2020-
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Насыщенным обещает быть 2020 год для завсегдатаев иркутских театров. Государственные и частные учреждения культуры готовят множество премьер, которые наверняка займут достойное место в репертуаре. Телеинформ подготовил обзор новинок, которыми порадуют театры своего зрителя в этом году.
Дом народного творчества приглашает на открытие выставки «Узорная летопись культуры»30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном Доме народного творчества 31 января откроется выставка «Узорная летопись культуры», посвященная народному костюму и вышивке. Экспозиция станет первой из цикла, который посвящен 80-летнему юбилею Дома народного творчества.
Третий Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» пройдет в Иркутске с 31 января по 2 февраля30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Третий Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» пройдет в Иркутске с 31 января по 2 февраля. В нем поучаствуют более пяти тысяч человек из разных стран. Организатором фестиваля является Иркутский областной колледж культуры при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.
Спектакль «Старик и море» с 1 февраля войдет в постоянный репертуар иркутского театра кукол30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Первый в мире кукольный спектакль по пьесе Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» с 1 февраля 2020 года войдет в репертуар иркутского областного театра кукол «Аистенок».
Премьеры февраля: новая история о Готэме, добрый доктор Дулиттл и сексуальные домогательства30.01.2020
2020-01-30-04-07-07
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Мы пережили новогодние праздники и первые рабочие недели. Самое время немного расслабиться и сходить в кино, тем более, что в феврале нас ждет яркий комикс о бывшей подруге Джокера, Харрисон Форд в экранизации романа Джека Лондона и российский хоррор. Подробности - в очередном обзоре кинопремьер от Телеинформа.
Известный пианист Филипп Копачевский даст в Иркутске концерт в рамках «Всероссийских филармонических сезонов»30.01.2020
2020-01-30-02-36-22
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Известный пианист Филипп Копачевский даст концерт в Иркутске в рамках «Всероссийских филармонических сезонов». Это программа министерства культуры РФ, в которой участвуют ведущие филармонии России и лучшие исполнители классической музыки. Её задача – возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов.
В Приангарье в 2020 году планируется вдвое увеличить число волонтеров культуры29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Количество волонтеров в сфере культуры увеличится в два раза по сравнению с показателями прошлого года в 2020 году в Иркутской области. До 2024 года планируется привлечь к добровольческому движению около двух тысяч человек, сообщает пресс-служба главы региона.
Иркутян 30 января зовут в краеведческий музей посмотреть фильм об «острове коммунизма»29.01.2020
2020-01-28-10-14-41
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании «Иркутского киноклуба» 30 января в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея состоится показ фильма Ивана Твердовского «Грумант. Остров коммунизма».
Андрей Чернышев: спектакль «Что такое этикет?» увидят более тысячи маленьких жителей Братского района28.01.2020
Братский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ноябре 2019 года проект «Театр дарит доброту» фонда Андрея Чернышева «Сибирский характер» по организации театральных гастролей для детей Братского района выиграл президентский грант.
Концерт Би-2 в Иркутске перенесли на 28 марта из-за чемпионата мира по бенди24.01.2020
-2-28-
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт Би-2 в Иркутске решено перенести на 28 марта. Окончательную дату сообщили организаторы в официальной группе мероприятия.
Спектакль «Засим. Ваш Вампилов» покажут в Иркутске 28 и 29 января23.01.2020
2020-01-23-03-21-47
Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), – В Культурном центре Александра Вампилова 28 и 29 января состоится первый в 2020 году показ спектакля «Засим. Ваш Вампилов».
Немного мистики: МТС выяснила, что читали иркутяне на новогодних каникулах22.01.2020
Иркутская область, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС (по данным сервиса МТС Библиотека) проанализировала литературные предпочтения читателей Иркутской области в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
«Поворот на оборот» – более 50 работ в разных техниках представит иркутянам художник Анатолий Дмитраков22.01.2020
2020-01-21-10-50-31
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 22 января откроется выставка художника Анатолия Дмитракова «Поворот на оборот». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Оперы, воспоминания и новые экспозиции – «Тальцы» в 2020 году отметят 40-летие21.01.2020
2020-01-21-08-29-23
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году исполняется 40 лет архитектурно-этнографическому комплексу «Тальцы». О планах музея на юбилейный год рассказал на пресс-конференции его директор Владимир Тихонов.
Иркутянки с именем Татьяна 25 января смогут посетить краеведческий музей бесплатно21.01.2020
-25-
Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделах Иркутского областного краеведческого музея 25 января отметят Татьянин день. В учреждении приготовили подарок для всех иркутянок с именем Татьяна – бесплатное посещение всех отделов. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Иркутян приглашают в Галерею сибирского искусства на выставку работ Виталия Смагина и его учеников20.01.2020
2020-01-20-05-22-35
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства 23 января откроется выставка «Виталий Смагин и его школа. Декоративное искусство» – продолжение проекта, посвященного 25-летнему юбилею кафедры монументально-декоративной живописи имени Виталия Смагина ИРНИТУ.
Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию20.01.2020
2020-01-20-05-13-11
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский художественный музей в 2020 году отмечает 150-летний юбилей. К этой дате учреждение получило невероятный подарок – новое оборудование фондохранилищ. Подробности – в материале Телеинформа.
Выставка «Модные истории» из новой коллекции Музея декабристов продлена до осени20.01.2020
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Выставка «Модные истории» из новой коллекции Музея декабристов продлена до осени. На ней представлены предметы одежды, интерьера и искусства от ампира до модерна, сообщает пресс-служба музея.
В Иркутске начался прием заявок на 19 кинофестиваль «Человек и природа»20.01.2020
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд начал прием заявок на 19 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Распутина. Сбор заявок продлится до 4 апреля, сообщает пресс-служба фонда.
Иркутский губернаторский симфонический оркестр с успехом выступил в Австрии и Сербии20.01.2020
2020-01-19-12-58-51
Австрия, Сербия, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии выступил в Австрии и Сербии. Гастроли прошли с 9 по 13 января.
В Иркутском драмтеатре продолжается работа над спектаклем «Братья Ч.»18.01.2020
2020-01-18-07-16-30
Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова продолжается постановка спектакля «Братья Ч.» по пьесе современного российского сценариста, режиссера и драматурга Елены Греминой. Премьеру о жизни, пожалуй, самого читаемого во всем мире русского писателя – Антона Чехова – готовит режиссер Станислав Мальцев. Первый показ – 29 января.
В Иркутском художественном музее модернизировали фондохранилища16.01.2020
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фондохранилища Иркутского областного художественного музея, который в 2020 году отмечает 150-летний юбилей,  модернизировали. В помещениях установили новое оборудование, на что из областного бюджета выделили 18 млн рублей. Об этом 16 января журналистам рассказала директор учреждения Наталья Сысоева.
Электронный билет введут в музее «Тальцы» с мая 2020 года16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Архитектурно-этнографический музейный комплекс «Тальцы» с мая 2020 года вводит электронные входные билеты. Об этом на пресс-конференции 16 января сообщил директор учреждения Владимир Тихонов.
Декупаж, скульптура, бисер – авторы со всей Иркутской области покажут своих ангелов16.01.2020
2020-01-15-10-55-50
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усадьбе Сукачёва 17 января откроется выставка «Зов ангелов». Иркутянам покажут работы мастеров декоративно-прикладного искусства и профессиональных художников, сообщает пресс-служба музея.
Весной 2020 года иркутян зовут на второй международный фестиваль «Книгамарт»15.01.2020
2020-01-15-05-01-57
Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Второй международный фестиваль «Книгамарт» пройдет в Иркутске 13-15 марта 2020 года, а в течение марта-апреля – еще в шести городах и поселках Иркутской области, где открыты модельные библиотеки – Ангарске, Байкальске, Саянске, Тулуне, Заларях и Бугульдейке.
Шаманский центр в Усть-Ордынском передадут Национальному музею УОБО15.01.2020
2020-01-14-12-23-37
Эхирит-Булагатский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Площади Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в посёлке Усть-Ордынский планируется увеличить, в том числе за счёт Шаманского центра, расположенного рядом. Об этом стало известно 14 января во время визита врио губернатора региона Игоря Кобзева в Эхирит-Булагатский район.
Иркутский краеведческий музей присоединился к акции музейных селфи13.01.2020
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная акция #‎MuseumSelfie пройдет в Иркутском областном краеведческом музее 15 января. Объявлен конкурс на самое интересное фото.
Читать все новости раздела «Культура»
Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске