«Молчановка» ждёт иркутян на первом книжном ток-шоу «Ночной Шмидт»

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского 18 января проведут первое книжное ток-шоу «Ночной Шмидт». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Как говорят организаторы, «Ночной Шмидт» – это про книги, про интересных людей, опять про книги, обязательно живая музыка и опять про книги. Публицист Сергей Шмидт выбирает интересные новости, любопытных людей, события города и объединяет все в культурный микс.

– «Ночной Шмидт» – это инициатива творческих людей, участвующих в проекте «Человек читающий: программа эффективной работы с текстом». Мы ищем новые форматы чтения, мы готовы к разговору, нас вдохновляет город, – рассказали в «Молчановке».

Встреча рассчитана на людей старше 18 лет и начнётся в 21.00.

А уже на следующий день, 19 января, иркутян зовут в литературную студию «Слово». На ней ждут как начинающих авторов, делающих первые шаги в освоении поэтического и литературного мастерства, так и тех, кто желает углубить свои знания и развить навыки стихосложения, написания прозы и драматических произведений. Ведущие встречи – иркутские поэты, организаторы и вдохновители литературных встреч Артём Морс и Светлана Михеева.

Эта встреча начнётся в 12.00.

Заодно посетители смогут заглянуть в отдел историко-культурного наследия, где с 11 по 31 января будет проходить выставка «Книги о книгах» из цикла «Полка книговеда». На ней представлены издания, главным героем, предметом изучения и описания которых является книга. Это книговедческие энциклопедии, работы, посвященные любимым книгам известных людей и лучшим книгам, входящим в состав фондов крупных государственных библиотек.

КООРДИНАТЫ:

Справки по телефону: 8(3952)48-66-80 (доб. 210, 211).

Вход по читательскому билету.