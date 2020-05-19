Музеи и библиотеки Иркутской области готовятся вновь принимать посетителей

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Музеи и библиотеки Иркутской области готовятся к открытию для посетителей. Возобновить их деятельность разрешено указом губернатора Приангарья в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра культуры и архивов Руслана Дячука, сотрудники музеев и библиотек завершили работать удалённо и начали подготовку учреждений к открытию.

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» завершается работа по созданию нового объекта – фельдшерского пункта, специалисты обновляют экспозиции, идёт строительство экспозиционной зоны «Московский тракт». Обширную территорию музея обрабатывают от клещей, убирают сухие деревья, валежник, восстанавливают дорожи, которые размыло во время таяния снега и весенних ливней.

В Музее декабристов начато восстановление экспозиции. Для наилучшей сохранности старинные экспонаты перемещали в зону хранения, где поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим. В ближайшие дни экспонаты вернут на свои места, учреждение будет готово к приёму посетителей. Аналогичная работа идёт в Иркутском областном художественном музее. Там возвращают в постоянную экспозицию произведения западноевропейского искусства. Также специалисты работают над каталогом художников-фронтовиков, готовят онлайн-акцию ко Дню защиты детей.

Активную работу по подготовке к открытию ведет Иркутский областной краеведческий музей. Уже готовы к показу посетителям несколько выставок, посвященных 75-летию со дня Победы. Это «Была война, была Победа!», фотовыставка Анатолия Бызова «Воистину бессмертный!» и экспозиция агитплакатов «Вдохновение для Победы» в Музейной студии. В отделе «Музей Распутина» к 1 июня откроется мини-выставка «Как рождаются творческие союзы: из истории Иркутской писательской организации». Идёт работа над экспозициями к 135-й годовщине приезда писателя Антона Чехова в Иркутск (отдел «Музей Распутина») и Дню охраны окружающей среды (отдел природы). Обе выставки начнут работу в июне. В годовщину начала Великой Отечественной войны в отделе «Окно в Азию» начнет работу выставка экспонатов поискового отряда «Искатель» имени Засухина, которые были обнаружены во время экспедиций на поля сражений.

– Начало работы областных музеев будет проходить поэтапно. Они активно готовятся к открытию, закупают дезинфицирующие средства и оборудование по очистке воздуха. Деятельность учреждений начата, работники проводят подготовительную работу с фондами, готовят новые выставки. Конкретная дата открытия каждого музея будет определяться учреждением самостоятельно по мере готовности, – сказал Руслан Дячук.

Также сейчас разрешена деятельность библиотек. По аналогии с музеями, они откроются после подготовки к работе в новых эпидемиологических условиях.

Библиотека имени Молчанова-Сибирского с 19 мая начала принимать заявки на изготовление электронных копий фрагментов книг, диссертаций, статей из журналов и газет из своих фондов. Очно принимать посетителей там не планируют до 31 мая, однако ранее выданные книги можно сдать бесконтактным способом, оставив в специальных боксах на первом этаже библиотеки. Все остальные услуги продолжают оказывать дистанционно.

На территории Иркутской области продолжают действовать ограничения по проведению культурно-массовых мероприятий, поэтому театральные постановки, концерты и другие массовые мероприятия отменены, но артисты и работники театров также вышли на работу. Они проводят репетиции, готовятся к новому сезону, который откроется после снятия ограничительных мер.

Напомним, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции учреждения культуры Прибайкалья были закрыты для посетителей с 20 марта. Всё это время учреждения культуры Иркутской области работают в онлайн-формате. На официальных страницах и в социальных сетях учреждений ежедневно проходят мастер-классы, онлайн-встречи, ведутся познавательные рубрики.