Музей «Тальцы» приглашает жителей Приангарья на виртуальные экскурсии

Иркутский район, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Виртуальные экскурсии запустили в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».

Сотрудники подготовили более десяти роликов об экспонатах музея и выкладывают их на официальных страницах учреждения в социальных сетях: Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм, сообщает пресс-служба губернатора. Экскурсии получили положительный отклик и комментарии пользователей, увеличилось количество подписчиков.

Кроме того, в условиях карантина и закрытия музея для посетителей, принято решение о проведении двух конкурсов. Это конкурс поделок «Пасхальные чудеса» и конкурс рисунков, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «И помнит мир спасенный». Участникам конкурса предложено присылать фото своих работ на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Победителей определят в удаленном режиме, путем голосования пользователей соцсетей.