Музеям Иркутской области разрешили принимать посетителей в ограниченном режиме

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Музеям Иркутской области разрешили принимать посетителей в условиях распространения коронавируса. Делать это можно в ограниченном режиме, сообщается в указе губернатора, опубликованном на портале правовой информации.

В частности, посетителей можно принимать строго по предварительной записи, при этом одновременно в помещении музея не должно быть более пяти посетителей.

Напомним, Иркутская область вошла в число регионов России, где, по мнению федеральных экспертов, эпидемиологическая обстановка позволяет ослабить ограничения, введённые для предотвращения распространения коронавируса. В Иркутской области будут придерживаться рекомендаций федерального Роспотребнадзора. На данный момент рассматриваются три этапа выхода региона из режима повышенной готовности. На первом этапе будет расширен перечень общественных мест, разрешенных к посещению. Это спортивные и детские площадки. На втором – откроются более крупные магазины, возобновят работу учреждения сферы услуг. На третьем этапе предусмотрено начало работы всех предприятий сферы торговли, образовательных учреждений, гостиниц, организаций общественного питания, кинотеатров, развлекательных центров.

При этом в Приангарье продлён режим самоизоляции до 31 мая для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. С 20 мая в Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.

В Иркутской области к утру 15 мая коронавирус выявили еще у 24 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 499. Сейчас госпитализированы 373 человека, из них 50 – из обсерваторов. Выздоровели 117 человек, это на 11 больше, чем днём ранее. Количество летальных случаев не изменилось – шесть. Ещё три человека, у которых был подтверждён коронавирус, скончались от болезней, не связанных с COVID-19.